Crise de l’immobilier neuf : Le Pôle Habitat FFB alerte et appelle à un plan d’urgence
Le Pôle Habitat FFB alerte sur la crise de l’immobilier neuf et réclame un plan global de relance autour de trois priorités majeures.
La crise de l’immobilier neuf s’aggrave et pèse lourdement sur les ménages comme sur les professionnels. Réuni en Convention nationale, le Pôle Habitat FFB appelle le futur gouvernement à un plan global pour relancer la construction et répondre aux besoins massifs en logements.
En bref
- Les ventes s’effondrent, les chantiers stagnent.
- Le PTZ aide l’accession mais reste insuffisant.
- Le Pôle Habitat réclame relance locative et simplification.
Ventes en chute libre et chantiers en berne
Le constat est sévère : selon le Pôle Habitat FFB, sur douze mois à fin juin 2025, les ventes de logements neufs aux particuliers (accession et investissement locatif) se situent à -45 % par rapport à leur moyenne de long terme, et même à -66 % si l’on ne regarde que les ventes réalisées au profit d’investisseurs particuliers.
Si le rétablissement du prêt à taux zéro (PTZ) en avril dernier stimule l’accession à la propriété, notamment pour la maison individuelle, il ne suffit pas à compenser l’effondrement du marché. Les mises en chantier restent faibles, loin de couvrir les besoins et de résorber le déficit accumulé depuis des années.
Trois piliers pour relancer l’immobilier neuf
Face à cette crise de l’immobilier neuf, le Pôle Habitat formule trois priorités :
- Soutenir la demande en sécurisant le PTZ sur le long terme.
- Réactiver l’investissement locatif privé grâce à « un statut incitatif et pérenne du bailleur privé », indispensable selon la fédération.
- Simplifier la production en allégeant les normes, en accélérant les autorisations d’urbanisme et en calibrant la RE2020 pour éviter de nouveaux surcoûts.
« Sans statut du bailleur privé, sans simplification massive, sans stabilité et visibilité fiscale et réglementaire, il n’y aura pas de reprise », prévient Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB.
ZAN, foncier et fiscalité : un cadre à clarifier
Le Pôle Habitat appelle également à une approche plus pragmatique pour concilier sobriété foncière et besoins en logements. La fédération soutient l’adoption de la proposition de loi TRACE, afin de rendre le ZAN respectueux des réalités territoriales. Elle plaide aussi pour libérer du foncier constructible, notamment via une fiscalité foncière réorientée pour favoriser la cession.
« La loi de finances 2025 a permis des avancées mais le chantier de la relance du secteur reste immense », insiste Grégory Monod, qui attend « du Gouvernement, du Parlement et des élus locaux qu’ils donnent les bons signaux, et nous répondrons présents !