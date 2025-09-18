Crise de l’immobilier neuf : Le Pôle Habitat FFB alerte et appelle à un plan d’urgence

Le Pôle Habitat FFB alerte sur la crise de l’immobilier neuf et réclame un plan global de relance autour de trois priorités majeures.

La crise de l’immobilier neuf s’aggrave et pèse lourdement sur les ménages comme sur les professionnels. Réuni en Convention nationale, le Pôle Habitat FFB appelle le futur gouvernement à un plan global pour relancer la construction et répondre aux besoins massifs en logements.

En bref Les ventes s’effondrent, les chantiers stagnent.

Le PTZ aide l’accession mais reste insuffisant.

Le Pôle Habitat réclame relance locative et simplification.

Newsletter MySweetimmo

Ventes en chute libre et chantiers en berne

Le constat est sévère : selon le Pôle Habitat FFB, sur douze mois à fin juin 2025, les ventes de logements neufs aux particuliers (accession et investissement locatif) se situent à -45 % par rapport à leur moyenne de long terme, et même à -66 % si l’on ne regarde que les ventes réalisées au profit d’investisseurs particuliers.

Si le rétablissement du prêt à taux zéro (PTZ) en avril dernier stimule l’accession à la propriété, notamment pour la maison individuelle, il ne suffit pas à compenser l’effondrement du marché. Les mises en chantier restent faibles, loin de couvrir les besoins et de résorber le déficit accumulé depuis des années.

À lire aussi Immobilier : 10 questions pour comprendre la taxe Zucman et ses effet sur les (très) très gros patrimoines

Trois piliers pour relancer l’immobilier neuf

Face à cette crise de l’immobilier neuf, le Pôle Habitat formule trois priorités :

Soutenir la demande en sécurisant le PTZ sur le long terme.

en sécurisant le PTZ sur le long terme. Réactiver l’investissement locatif privé grâce à « un statut incitatif et pérenne du bailleur privé », indispensable selon la fédération.

grâce à « un statut incitatif et pérenne du bailleur privé », indispensable selon la fédération. Simplifier la production en allégeant les normes, en accélérant les autorisations d’urbanisme et en calibrant la RE2020 pour éviter de nouveaux surcoûts.

« Sans statut du bailleur privé, sans simplification massive, sans stabilité et visibilité fiscale et réglementaire, il n’y aura pas de reprise », prévient Grégory Monod, président du Pôle Habitat FFB.

À lire aussi Une nouvelle baisse de taux de la BCE reste "possible", selon la Banque de France

ZAN, foncier et fiscalité : un cadre à clarifier

Le Pôle Habitat appelle également à une approche plus pragmatique pour concilier sobriété foncière et besoins en logements. La fédération soutient l’adoption de la proposition de loi TRACE, afin de rendre le ZAN respectueux des réalités territoriales. Elle plaide aussi pour libérer du foncier constructible, notamment via une fiscalité foncière réorientée pour favoriser la cession.

« La loi de finances 2025 a permis des avancées mais le chantier de la relance du secteur reste immense », insiste Grégory Monod, qui attend « du Gouvernement, du Parlement et des élus locaux qu’ils donnent les bons signaux, et nous répondrons présents !

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements