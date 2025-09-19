Immobilier Montmartre : La Villa Junot par Iconic House, vendue deux fois par Maison Junot

La Villa Junot, construite dans les années 1920, ancienne demeure du compositeur d’opérette André Mauprey, sur les hauteurs de Montmatre, et révovée par par Iconic House a vendue pour la 2e fois par le groupe immobilier Maison Junot.

Située au cœur du 18ᵉ arrondissement, la Villa Junot illustre l’élégance et la rareté de l’immobilier Montmartre. Révélée et vendue à deux reprises par Maison Junot, cette demeure devient en 2025 la première adresse parisienne d’Iconic House.

L’essentiel Propriété des années 1920 construite pour André Mauprey.

Vendue une première fois en 2014, puis en 2023 par Maison Junot.

La Villa Junot devient en 2025 la première maison hôtelière parisienne d’Iconic House.

Une villa historique au cœur de Montmartre

Construite dans les années 1920 pour le compositeur André Mauprey, la Villa Junot traverse les époques avec avec élégance et discrétion.

En 2014, Martine Kuperfis, fondatrice de Maison Junot, avait déjà accompagné sa première cession. Près de dix ans plus tard, en 2023, l’agence Junot Montmartre en assure la vente auprès des frères Thibaud Elzière et Robin Michel, fondateurs d’Iconic House, maison hôtelière au concept inédit.

Cette double transmission illustre le rôle de Junot : non seulement révéler les biens d’exception les plus singuliers, mais les accompagner dans leurs évolutions, avec fidélité, exigence et respect des lieux.

La Villa Junot devient une adresse emblématique d’Iconic House

En juin 2025, la Villa Junot par Iconic House ouvre et devient la première adresse parisienne d’Iconic House, avec l’ambition de réinventer l’art de recevoir en créant des maisons entièrement privatisables, à mi-chemin entre l’intimité d’une villa et les standards des plus grands hôtels.

La rénovation a été confiée au studio CLAVES, qui a mêlé élégance Art Déco et imaginaire surréaliste, clin d’œil aux artistes de Montmartre. Iconic House a également invité une nouvelle génération de créateurs : fresque de Maldo Nollimerg, vitraux de l’Atelier Toporkoff, mobilier de Garance Vallée, cheminée sculpturale de Southway Studio.

Avec ses 710 m² d’espaces privés, la demeure propose un rooftop avec vue sur Paris, un espace bien-être, une salle de projection, un jardin arboré et un chef résident. Un house manager, issu des plus grands palaces, orchestre chaque moment pour offrir « le confort d’un hôtel 5 étoiles » tout en préservant l’âme du lieu.

Maison Junot, gardienne des biens d’exception

« Cette vente illustre parfaitement notre mission : accompagner les lieux d’exception à chaque étape de leur vie, explique Anne Kuperfis, directrice artistique de Junot. C’est un privilège rare de voir une adresse que nous connaissons intimement renaître avec autant de justesse. »

Avec cette opération, Maison Junot continue ainsi de défendre sa vision de l’immobilier de luxe : sur-mesure, discret, humain, avec la volonté de toujours mettre en lumière ce que chaque bien a d’unique.

