Nomination : Damien Di Martino devient Directeur de l’Agence Var Ouest de Bouygues Immobilier

Bouygues Immobilier nomme de Damien Di Martino au poste de Directeur de l’Agence Var Ouest. Objectif : renforcer sa présence dans le Var et développer l’activité dans le Sud de la France.

Bouygues Immobilier annonce la nomination de Damien Di Martino au poste de Directeur de l’Agence Var Ouest, à Toulon, depuis le 1er septembre 2025. Ce territoire stratégique et en pleine dynamique constitue un levier clé pour le développement de l’entreprise dans le Sud de la France.

Développer l’activité dans le Sud de la France

Dans ses nouvelles fonctions, Damien Di Martino aura pour mission de piloter la stratégie de développement de Bouygues Immobilier sur l’ensemble du périmètre de l’agence (La Métropole Toulon Provence Méditerranée, comprenant notamment les communes de Toulon, Hyères et la Seyne-sur-Mer).

Interlocuteur pour les collectivités et les partenaires locaux sur le territoire, Damien Di Martino contribuera à renforcer la dynamique commerciale de l’agence, en accompagnant sa croissance et en affirmant son rôle central sur le territoire varois.

En poste chez Bouygues Immobilier depuis 2017

Entré chez Bouygues Immobilier en 2017, Damien Di Martino occupait depuis 2020 le poste de Directeur Régional de l’Ingénierie pour le territoire Sud. Son expertise reconnue, sa connaissance fine des enjeux locaux, des produits et sa capacité à répondre aux attentes des clients et des collectivités, font de lui un atout majeur pour accompagner le développement de l’entreprise dans la région.

« Je me réjouis de la nomination de Damien, en qui j’ai toute confiance. Son expérience et son engagement seront des leviers essentiels pour consolider la performance de l’agence Var Ouest et affirmer le positionnement de leader de Bouygues Immobilier sur ce territoire, auquel je suis particulièrement attaché », précise Olivier Durix, Directeur général adjoint Promotion France Sud chez Bouygues Immobilier.

