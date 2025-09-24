Immobilier : Compass rachète Anywhere et devient le plus grand réseau immobilier au monde

Compass rachète Anywhere Real Estate et devient le numéro 1 mondial de l’immobilier résidentiel : 300 000 agents et professionnels de l’immobilier, 25 000 agences immobilières et 600 milliards de volume de transactions annuelles. Un rapprochement qui renforce aussi la position du groupe sur le marché du luxe.

Avec l’acquisition d’Anywhere Real Estate, Compass crée un mastodonte de 300 000 agents et 25 000 agences, pour un volume de transactions estimé à 600 milliards de dollars par an. Cette fusion renforce aussi sa domination sur le marché du luxe.

L’essentiel 10 Milliards de dollars: valeur du nouvel ensemble

300 000 agents et 25 000 agences dans 120 pays

600 Milliards de transactions par an

Marques clés : Century 21, Coldwell Banker, ERA, Sotheby’s…

Clôture prévue fin 2026

Une fusion historique qui redessine le marché

Le 22 septembre 2025, Compass et Anywhere Real Estate ont annoncé leur fusion dans le cadre d’une transaction entièrement réalisée en actions. L’opération, valorisée près de 10 milliards de dollars dette incluse, donnera naissance au plus grand réseau immobilier résidentiel au monde.

L’ensemble regroupera plus de 300 000 agents et 25 000 agences, avec une présence dans 120 pays et territoires. Le volume de transactions combiné atteindra près de 600 milliards de dollars par an, soit deux fois plus que les concurrents les plus proches. Les actionnaires de Compass détiendront 78 % de la nouvelle entité, ceux d’Anywhere 22 %. La finalisation est attendue pour le second semestre 2026, sous réserve d’approbations réglementaires.

Des marques emblématiques réunies

Anywhere apporte dans la corbeille un portefeuille de marques incontournables : Coldwell Banker, Century 21, Sotheby’s International Realty, Corcoran Group, ERA Real Estate, Better Homes and Gardens Real Estate et Cartus. Ces enseignes conserveront leur identité tout en bénéficiant de la puissance technologique et marketing de Compass. Cette alliance renforce la position du groupe sur le marché du luxe grâce à l’expertise de Coldwell Banker Global Luxury et de Sotheby’s International Realty.

Les dirigeants saluent une étape majeure

« Aujourd’hui marque une étape monumentale pour notre mission : donner aux professionnels de l’immobilier tout ce dont ils ont besoin pour développer leur activité et mieux servir leurs clients », déclare Robert Reffkin, fondateur et CEO de Compass, qui dirigera la nouvelle entité. Ryan Schneider, CEO d’Anywhere, se réjouit de l’opportunité « d’unir des marques mondialement reconnues et des équipes de talents pour offrir encore plus de valeur aux acheteurs et aux vendeurs ».

Laurent Demeure, président de Coldwell Banker Europa Realty, voit dans cette fusion « une formidable opportunité de croissance pour les affiliés ». Selon lui, « ils bénéficieront d’une visibilité internationale accrue, de synergies entre marques prestigieuses et d’innovations qui renforceront leur compétitivité sur chaque marché local ».

De licorne à leader mondial

Lancée en 2012, Compass est devenue en 2016 la première licorne Proptech de l’immobilier en atteignant une valorisation d’un milliard de dollars. L’année suivante, elle lève 450 millions auprès de SoftBank avant de multiplier les acquisitions. En 2024, Compass rachète Parks Real Estate, Latter & Blum et Christie’s International Real Estate, affirmant son ambition sur le marché du luxe.

Cette croissance a été portée par une stratégie centrée sur la technologie. Compass a investi massivement dans une plateforme tout-en-un qui intègre CRM, data, intelligence artificielle et outils marketing pour aider les agents à gérer leurs prospects, optimiser leurs ventes et simplifier les transactions. Avec Anywhere, ces outils seront déployés à grande échelle, renforçant l’efficacité commerciale et la productivité des 300 000 agents du nouveau groupe.

