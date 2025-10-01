Estimation immobilière : Capifrance lance l’Avis de valeur, un service boosté à l’open data et à l’IA 

Pour estimer au plus juste, faciliter les ventes et renforcer la confiance des acheteurs, Capifrance lance l’Avis de valeur, un service pour les particuliers boosté à l’open data et à l’IA. Objectif : toujours plus de transparence et de proximité avec la réalité du marché à l’instant T.

Capifrance dévoile un nouveau service à destination des propriétaires souhaitant vendre un bien : l’Avis de valeur.

Celui-ci fournit une estimation ultra-personnalisée, incluant une étude exhaustive du bien en vente, de son quartier et du marché immobilier local, grâce à l’intelligence artificielle et à des données géolocalisées exhaustives. Des informations détaillées pour vendre au juste prix et acheter sans mauvaise surprise.

L’estimation d’un bien, un casse-tête pour les propriétaires

A l’heure de mettre un bien en vente, l’estimation est toujours un moment crucial. Entre émotions, réalités économiques et méthodes d’estimation parfois contradictoires, trouver le juste prix reste un défi majeur.

Les propriétaires, attachés à leurs souvenirs, surévaluent et imaginent souvent leur logement plus cher qu’il ne l’est vraiment, tandis que les professionnels de l’immobilier doivent jongler avec un marché en constante évolution et des acheteurs qui espèrent proposer la meilleure offre.

L’avis de valeur : un outil d’aide à la décision complet et factuel

Basé sur une consolidation et une pondération intelligente de données multiples (données marché, état de l’offre, biens comparables dans le secteur), tout l’environnement du bien à vendre est passé au crible pour réaliser le calcul de l’estimation.

Caractéristiques détaillées du logement

Points d’intérêt à proximité

Analyse du marché local : prix au m², biens comparables vendus ou invendus

Profil financier des acheteurs potentiels (revenu, apport, etc.)

Quand la Tech et l’IA s’invitent dans l’estimation immobilière

L’Avis de Valeur Capifrance combine :

Algorithmes intelligents, utilisés tout au long de l’avis de valeur

Données internes (Digit RE : Capifrance, Optimhome…)

L’ensemble des annonces immobilières disponibles en ligne

Bases professionnelles et publications spécialisées

Informations publiques et open data (INSEE, DVF – Demandes de Valeurs Foncières, Banque de France, baromètres sectoriels)

L’IA affine la pondération de chaque donnée pour améliorer la pertinence et la précision de l’estimation, tout en générant des textes personnalisés pour chaque bien.

Un rapport complet gagnant-gagnant pour guider vendeurs et acheteurs

Dans la pratique, le propriétaire, accompagné par son conseiller immobilier Capifrance, remplit un questionnaire détaillé et ultra personnalisé, permettant ainsi de générer un rapport clair, documenté et utile de 20 à 30 pages. Celui-ci peut ensuite être utilisé pour fixer un prix cohérent, mais également comme argument en cas de négociation avec les acheteurs.

