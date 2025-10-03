Crédit immobilier : Pas d’envolée des taux à prévoir à court terme !

En octobre, la plupart des taux sont stables. Pour Vousfinancer, le scénario d’une hausse limitée des taux de crédit dans les prochaines semaines est donc probable.

En octobre comme en septembre, si la plupart des barèmes restent stables, certaines banques, régionales ou nationales augmentent leurs taux de 0,05 à 0,20 %, ciblant parfois davantage certaines durées ou certains profils d’emprunteurs.

« Les banques, dans un contexte de hausse de leurs conditions de refinancement, sont actuellement très attentives à la rentabilité des crédits qu’elles accordent. Elles ont prêté cette année bien plus que l’année dernière, et même si elles poursuivent cette stratégie de conquête, elles déterminent les taux des crédits qu’elles accordent en fonction de leur niveau de risque mais aussi de la rentabilité future des emprunteurs », explique Sandrine Allonier, porte-parole Vousfinancer.

Ainsi en octobre, les taux moyens sont en légèrement hausse à 3,10 % sur 15 ans, 3,30 % sur 20 ans et 3,50 % sur 25 ans, avec des taux plus bas négociés à 2,8 % sur 15 ans et 3 % sur 20 ans et 25 ans.

Dernière ligne droite pour le PTZ et autres prêts aidés

Attention, en ce mois d’octobre, les banques annoncent qu’il ne reste que quelques semaines aux emprunteurs pour profiter du prêt à taux zéro cette année, le dispositif demeurant toutefois en vigueur jusqu’en 2027.

« Certaines banques arrêtent de prendre les dossiers avec PTZ à partir de la mi-octobre, et jusqu’à mi-novembre maximum pour avoir le temps de les traiter avant la fin de l’année. Avec le retour du prêt à taux zéro pour la maison individuelle et son élargissement à tout le territoire, les banques ont de nombreux dossiers encore à traiter, avec des délais allongés. Elles reprendront le traitement de ces dossiers début janvier, mais en se basant sur les revenus de l’année n-2, soit 2024 », explique Sandrine Allonier.

« Par ailleurs, c’est aussi la dernière ligne droite pour profiter des prêts aidés et bonifiés proposés par les banques et dont on ignore encore s’ils seront reconduits en 2026 » complète-t-elle.

Une production de crédits et une demande élevées en septembre

Au mois de septembre le réseau Vousfinancer a intermédié et finalisé 30 % de crédits en plus qu’il y a un an, avec des niveaux proches des records de ces 3 dernières années.

« Depuis le mois de juin la demande est très dynamique, avec des volumes de crédit intermédiés en hausse de 28 % au 3e trimestre par rapport à 2024, et une accélération en septembre avec + 45 % de demandes de prêt par rapport à septembre 2024, ce qui laisse présager une année 2025 bien meilleure que 2024 ! Ce niveau d’activité soutenue témoigne du peu d’impact que le changement de gouvernement sur les projets immobiliers des Français et notamment des primo-accédants qui ont toujours la même volonté de devenir propriétaire et de concrétiser leur projet avant que les taux de crédit ne remontent davantage », analyse Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Quelles évolutions de taux à prévoir ?

Concernant l’évolution des taux à moyen terme, tout dépendra du délai nécessaire à la composition du nouveau gouvernement, de la confiance des marchés dans ce gouvernement, mais aussi et surtout de sa capacité à faire adopter un budget. En cas de nouvelle censure, et d’instabilité politique durable, les tensions sur les taux d’emprunt d’Etat pourraient s’accentuer.

« Pour autant actuellement, Vousfinancer maintient son scénario de hausse très modérée des taux, avec des taux moyens de dépassant pas 3,50 % en fin d’année. Une remontée donc limitée et sans réel impact sur la capacité d’emprunt des futurs acquéreurs… », conclut Julie Bachet.

