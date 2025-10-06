Immobilier : Vaut-il mieux louer ou acheter ?

Acheter ou louer un bien immobilier ? La réponse peut sembler simple et pourtant … Une étude Casavo démontre qu’elle dépend des villes et des projets personnels.

Alors que les taux de crédit immobilier repartent à la hausse dans certaines banques après un an de baisse, la question se pose plus que jamais : est-il encore pertinent d’investir dans la pierre ?

Casavo vient de mener une étude permettant de savoir s’il est plus intéressant d’acheter ou de louer dans les 10 grandes villes françaises : Paris, Annecy, Aix-en-Provence, Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes et Lille.

Newsletter MySweetimmo

L’apport : un obstacle majeur dans certaines villes

Pour un achat immobilier, les banques demandent désormais presque toujours un apport personnel d’au moins 10 %, soit l’équivalent des frais de notaire et frais bancaires. S’il fut un temps où financer l’intégralité de son investissement immobilier par l’emprunt bancaire était possible, c’est désormais chose rarissime. Casavo a donc calculé le montant nécessaire pour acheter un appartement type de 45 m².

À Paris, il faut actuellement mobiliser près de 47 000 € d’apport, une somme qui constitue une barrière importante pour de nombreux acquéreurs, en particulier primo-accédants.

À l’inverse, l’achat reste bien plus accessible à Marseille, Toulouse, Nantes ou Lille, où un apport inférieur à 20 000 € peut suffire.

À lire aussi Immobilier : Un marché solide et stable au 3ème trimestre selon Foncia

Quels revenus pour acheter ?

Les banques limitent généralement l’endettement à 35 % du revenu net.

Considérant un emprunt de 25 % à un taux annuel effectif global (incluant l’assurance) de 3.35% : il faut disposer de plus de 3 000 € nets mensuels pour espérer acheter à Nice, Aix-en-Provence ou Annecy… et pas moins de 6 500 € nets à Paris.

Attention, si le foyer a déjà des emprunts en cours, ils viendront directement impacter leur capacité d’emprunt restante pour un nouveau projet et il sera alors nécessaire d’apporter un salaire net total plus élevé

Louer ou acheter : la réalité ville par ville

Sur une durée de détention moyenne de 8 ans, acheter reste plus avantageux à Paris, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes et Lille. Dans ces villes, les loyers élevés ou la tension locative rendent l’achat financièrement plus intéressant, malgré des prix immobiliers parfois élevés.

À Annecy, au contraire, les prix d’achat dépassent largement le niveau des loyers : la location s’avère plus judicieuse. À Aix-en-Provence, Lyon et Bordeaux, la balance est quasi neutre : le choix dépend avant tout du projet de vie.

Une équation qui dépasse les chiffres

La décision entre acheter ou louer dépend fortement des perspectives personnelles du ménage : une hausse des prix immobiliers favorise l’achat, un déménagement rapide ou des taux d’intérêt élevés rendent la location plus avantageuse.

Au-delà des aspects financiers, le choix entre acheter ou louer dépend aussi du besoin de stabilité, de liberté et de flexibilité : la propriété offre un sentiment de sécurité et plus de contrôle, tandis que la location permet de rester agile face aux changements de vie.

« Cette étude montre que la question “acheter ou louer” n’a pas de réponse unique : elle dépend des villes, mais aussi des parcours individuels. L’achat reste une stratégie gagnante dans de nombreuses métropoles, en particulier Paris où les loyers très élevés rendent l’investissement rentable dès quelques années. À l’inverse, certaines villes démontrent que la location garde tout son sens pour préserver sa mobilité« , précise Arthur Rollin, DG France de Casavo.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements