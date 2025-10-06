Immobilier : Vaut-il mieux louer ou acheter ?
Acheter ou louer un bien immobilier ? La réponse peut sembler simple et pourtant … Une étude Casavo démontre qu’elle dépend des villes et des projets personnels.
Alors que les taux de crédit immobilier repartent à la hausse dans certaines banques après un an de baisse, la question se pose plus que jamais : est-il encore pertinent d’investir dans la pierre ?
Casavo vient de mener une étude permettant de savoir s’il est plus intéressant d’acheter ou de louer dans les 10 grandes villes françaises : Paris, Annecy, Aix-en-Provence, Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nantes et Lille.
L’apport : un obstacle majeur dans certaines villes
Pour un achat immobilier, les banques demandent désormais presque toujours un apport personnel d’au moins 10 %, soit l’équivalent des frais de notaire et frais bancaires. S’il fut un temps où financer l’intégralité de son investissement immobilier par l’emprunt bancaire était possible, c’est désormais chose rarissime. Casavo a donc calculé le montant nécessaire pour acheter un appartement type de 45 m².
À Paris, il faut actuellement mobiliser près de 47 000 € d’apport, une somme qui constitue une barrière importante pour de nombreux acquéreurs, en particulier primo-accédants.
À l’inverse, l’achat reste bien plus accessible à Marseille, Toulouse, Nantes ou Lille, où un apport inférieur à 20 000 € peut suffire.
Quels revenus pour acheter ?
Les banques limitent généralement l’endettement à 35 % du revenu net.
Considérant un emprunt de 25 % à un taux annuel effectif global (incluant l’assurance) de 3.35% : il faut disposer de plus de 3 000 € nets mensuels pour espérer acheter à Nice, Aix-en-Provence ou Annecy… et pas moins de 6 500 € nets à Paris.
Attention, si le foyer a déjà des emprunts en cours, ils viendront directement impacter leur capacité d’emprunt restante pour un nouveau projet et il sera alors nécessaire d’apporter un salaire net total plus élevé
Louer ou acheter : la réalité ville par ville
Sur une durée de détention moyenne de 8 ans, acheter reste plus avantageux à Paris, Nice, Marseille, Toulouse, Nantes et Lille. Dans ces villes, les loyers élevés ou la tension locative rendent l’achat financièrement plus intéressant, malgré des prix immobiliers parfois élevés.
À Annecy, au contraire, les prix d’achat dépassent largement le niveau des loyers : la location s’avère plus judicieuse. À Aix-en-Provence, Lyon et Bordeaux, la balance est quasi neutre : le choix dépend avant tout du projet de vie.
Une équation qui dépasse les chiffres
La décision entre acheter ou louer dépend fortement des perspectives personnelles du ménage : une hausse des prix immobiliers favorise l’achat, un déménagement rapide ou des taux d’intérêt élevés rendent la location plus avantageuse.
Au-delà des aspects financiers, le choix entre acheter ou louer dépend aussi du besoin de stabilité, de liberté et de flexibilité : la propriété offre un sentiment de sécurité et plus de contrôle, tandis que la location permet de rester agile face aux changements de vie.
« Cette étude montre que la question “acheter ou louer” n’a pas de réponse unique : elle dépend des villes, mais aussi des parcours individuels. L’achat reste une stratégie gagnante dans de nombreuses métropoles, en particulier Paris où les loyers très élevés rendent l’investissement rentable dès quelques années. À l’inverse, certaines villes démontrent que la location garde tout son sens pour préserver sa mobilité« , précise Arthur Rollin, DG France de Casavo.