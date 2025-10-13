Immobilier commerces et entreprises : Karine et David Joncoux ouvrent un cabinet d’affaires Hoquet Business à Issoire

Karine et David Joncoux ont ouvert à Issoire un cabinet d’affaires Hoquet Business dédié à l’immobilier de commerces et d’entreprises. Un nouveau challenge pour ce couple qui a à coeur d’accompagner ses clients dans leurs projets immobiliers professionnels.

Lancé en 2023, Hoquet Business poursuit son développement avec l’inauguration le 1er octobre dernier d’un nouveau cabinet d’affaires à Issoire (63), au sud de Clermont-Ferrand.

« Hoquet Business, c’est la suite logique de notre histoire : accompagner les Français dans tous leurs projets immobiliers, y compris ceux qui font battre le cœur de nos villes. Avec des cabinets comme celui d’Issoire, on s’engage aux côtés des commerçants, artisans et entrepreneurs locaux. Parce que le commerce de proximité, c’est plus qu’une activité : c’est la vie économique, sociale et humaine de nos territoires. Et ça, on veut l’accompagner avec la même exigence que pour le résidentiel», précise Stéphane Fritz, président de Guy Hoquet l’Immobilier.

Un parcours professionnel ancré dans le commerce local

À la tête de ce nouveau cabinet d’affaires : Karine et David Joncoux, un couple de dirigeants aux profils complémentaires, animés par une ambition commune. Leur projet ? Accompagner de manière humaine et experte leurs clients dans leurs projets immobiliers professionnels.

Originaire de la région et très engagé dans la vie locale, le couple Joncoux n’en est pas à sa première aventure professionnelle. De la restauration au commerce de proximité, en passant par l’accompagnement administratif des TPE, leurs parcours sont riches d’expériences concrètes et de terrain.

Puis, en 2013, le couple décide d’entreprendre ensemble, en créant un magasin bio à Vic-le-Comte, complété quelques années plus tard par un service traiteur. Une aventure qu’ils mèneront avec succès avant de céder leur activité en juillet 2024.

Hoquet Business : un modèle qui fait sens

À la recherche d’un nouveau challenge et d’une marque à laquelle s’associer, c’est vers Hoquet Business que Karine et David Joncoux se sont tournés pour concrétiser leur projet. Ils ont trouvé dans ce nouveau modèle de cabinet d’affaires façon commerce de proximité un parfait prolongement de leur parcours.

« Nous avons choisi Hoquet Business pour sa vision moderne de la transaction, son ancrage humain et sa volonté de structurer un véritable accompagnement de proximité. Ici, on valorise autant l’écoute que l’expertise », explique Karine Joncoux, directrice de l’agence Hoquet Business d’Issoire.

Une équipe en développement

Installé en plein cœur du territoire, le cabinet Hoquet Business d’Issoire réunit aujourd’hui une équipe de sept personnes, dont une alternante, preuve de l’engagement du couple en faveur de la transmission et de la formation.

Les perspectives de développement sont d’ores et déjà posées : de nouveaux recrutements sont envisagés pour répondre à une demande croissante en matière d’accompagnement des entrepreneurs voulant créer, développer ou transmettre leur activité.

