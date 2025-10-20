Immobilier : L’héritage, la solution pour se constituer un patrimoine selon 79% des retraités
Alors que de nombreux retraités s’appuient sur des revenus passifs pour maintenir ou améliorer leur niveau de vie, beaucoup ont conscience que leurs enfants comptent sur un futur héritage pour se constituer un patrimoine.
Pour la deuxième année consécutive, Yomoni a interrogé les Français sur la retraite. Une nouvelle enquête qui dévoile des chiffres chocs.
L’essentiel
- 86 % des Français considèrent que l’allongement de l’espérance de vie pose un problème pour la retraite.
- 79 % des retraités pensent que leurs enfants comptent sur un futur héritage pour se constituer un patrimoine
- 71 % des retraités s’appuient sur des revenus passifs pour maintenir ou améliorer leur niveau de vie.
« La confiance dans le système de retraite par répartition s’effrite à vitesse grand V. Alors que les politiques se demandent “si” la retraite par capitalisation est une option ; les français semblent plutôt demander “quand” ce système sera-t-il institutionnalisé« , précise Tom Demaison, Directeur de la communication de Yomoni.
Une inquiétude qui s’installe dans la durée
Par rapport à 2024, le sentiment de ne pas être prêt pour sa retraite continue de grandir : 54 % des répondants se disent « pas du tout préparés » (+3 pts) et seuls 27 % se sentent totalement prêts (–3 pts).
Le doute sur la capacité à financer 20 à 30 ans de retraite s’étend : 59 % estiment ne pas disposer de ressources suffisantes (+1 pt).
Préparer sa retraite : une prise de conscience réelle, mais encore trop tardive
La majorité des Français reporte le moment de s’intéresser à la retraite : 43 % estiment qu’il faut commencer « vers 40 ans » (+5 pts), tandis que seuls 11 % jugent qu’il faut s’y pencher dès l’entrée dans la vie active.
Ce retard contraste avec la lucidité grandissante sur la nécessité d’anticiper : 74 % des retraités déclarent avoir mis en place une stratégie d’épargne depuis plusieurs années, 7 % s’y sont pris récemment, et 19 % reconnaissent ne pas l’avoir encore fait ou ne pas savoir comment s’y prendre.
Ces données traduisent une prise de conscience installée, mais aussi une fracture dans les comportements d’épargne : si une majorité agit, une part non négligeable reste démunie face à la complexité des choix financiers.
« L’enjeu aujourd’hui n’est plus d’expliquer pourquoi il faut épargner, mais de montrer comment le faire simplement, en fonction de son âge et de ses objectifs », ajoute Tom Demaison.
Transmission : un poids croissant dans les décisions financières
Les nouvelles questions du sondage 2025 révèlent un lien assez faible entre retraite et solidarité intergénérationnelle : 79 % des retraités estiment que leurs enfants comptent sur un futur héritage pour se constituer un patrimoine. Mais 63 % ne seraient pas prêts à diminuer leur qualité de vie à la retraite pour transmettre un patrimoine (+1 pt).
Ces données confirment que la retraite se vit désormais comme une période plus personnelle et moins accès sur le soutien familial. Néanmoins, les retraités qui sont disposés à laisser un patrimoine à leurs enfants ont augmenté en seulement une année et sont passés de 26 % à 29 % (+ 3ts).
Un idéal de vie plus ambitieux que par le passé
Autre nouveauté : les retraités expriment des attentes élevées en matière de niveau de vie.
71 % estiment qu’une retraite « supérieure grâce à des revenus passifs » est l’idéal, tandis que 24 % souhaitent simplement maintenir leur niveau actuel, et seuls 3 % envisagent réduire leur niveau de vie. Cette vision traduit une aspiration à une retraite active, autonome et financièrement maîtrisée.