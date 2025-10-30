Immobilier : Foncia modernise son identité visuelle pour plus de clarté et d’efficacité digitale
Dans un marché immobilier en pleine mutation, où la relation client et la digitalisation redessinent les codes de la communication, Foncia repense son identité visuelle en modernisant sa charte graphique, tout en restant fidèle à sa raison d’être.
Fort de plus de 50 ans d’histoire, Foncia modernise aujourd’hui son univers graphique pour répondre aux nouveaux enjeux de communication. Son logo reste inchangé pour capitaliser sur la notoriété acquise et ainsi conserver cette force symbolique tout en s’inscrivant désormais dans une charte repensée, parfaitement adaptée aux usages digitaux et traditionnels.
Conçue en partenariat avec l’agence L’illuminerie, cette évolution confère à la marque une communication plus incarnée, en phase avec les grands enjeux du secteur immobilier : nouveaux modes d’habitat, transition énergétique, et exigence accrue de proactivité et de transparence. Avec ces nouveaux codes graphiques, Foncia renforce la diffusion et la compréhension de ses messages auprès de l’ensemble de ses publics, augmentant ainsi l’impact de ses communications internes et externes dans un environnement en pleine transformation.
Une identité graphique enrichie
De nouveaux éléments graphiques ont été intégrés. Inspirés du logo, le design, les couleurs et la typographie ont été modernisés afin de garantir une utilisation optimale et cohérente sur l’ensemble des supports :
- Un nouvel ADN coloriel avec une palette de couleurs plus enrichie, adoucie et profonde pour renforcer les contrastes et la lisibilité ;
- Un nouveau design ludique plus arrondi, modulable et connecté afin de mieux structurer les messages ;
- Une nouvelle typographie pour sublimer la narration : la Playfair enrichit désormais l’identité visuelle de Foncia en complétant les polices Arial (bureautique) et Montserrat (digital). Tandis que ces dernières structurent les messages essentiels, Playfair sublime les textes en valorisant slogans et chiffres clés.
Une imagerie au service des communications de Foncia
Cette identité graphique s’accompagne d’une imagerie repensée :
- Des illustrations plus chaleureuses et expressives, mettant en valeur les métiers et les valeurs de Foncia ;
- Des pictogrammes plus clairs, adaptés aux supports digitaux ;
- Des photographies vivantes illustrant des scènes du quotidien, des immeubles et des moments de vie, pour renforcer l’identification et l’authenticité de la marque.
« Nous avons repensé notre identité visuelle pour donner à Foncia une voix plus expressive, plus vivante et résolument ancrée dans son temps. Plus fluide et en cohérence avec les nouveaux usages, cette nouvelle identité reflète notre volonté de rendre nos messages clairs et accessibles, qu’ils soient institutionnels ou commerciaux. Au-delà de l’image, c’est une manière d’affirmer notre proximité, d’inspirer confiance et de renforcer le lien qui nous unit à tous nos publics », souligne Anne-Laure Sanguinetti, directrice de la communication de Foncia.