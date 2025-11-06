Impayés de loyers : Une situation qui se stabilise dans les grandes villes et dérape en province
Selon le dernier baromètre d’Imodirect, les impayés de loyers demeurent à des niveaux élevés partout sur le territoire. Néanmoins, la situation se stabilise dans les grandes métropoles, tandis que la province reste sous forte tension.
À Paris et en Île-de-France, le taux d’impayés de loyers de plus d’un mois (relances à J+30) s’établit à 3,50 % en octobre 2025, contre 3,43 % en janvier. Dans les dix principales métropoles régionales, il atteint 3,53 %, un chiffre quasi stable par rapport à 3,49 % début 2025 — et toujours supérieur aux niveaux d’avant-crise (0,89 % à Paris avant 2020).
Les relances précoces confirment cette stabilisation : à J+5, 16,9 % des locataires franciliens présentent un retard de paiement, contre 14,9 % en février, et 15,8 % dans les grandes métropoles régionales (contre 13,9 % en février). Des taux encore élevés, mais qui traduisent une forme de palier après plusieurs années de hausse continue.
En province, la situation reste préoccupante
Dans le reste du territoire, la tendance demeure défavorable. Le taux d’impayés de plus d’un mois atteint 4,01 % en octobre 2025, en hausse par rapport à 3,80 % un an plus tôt, et très loin des 1,25 % d’avant COVID.
Les relances à J+5 touchent désormais près d’un locataire sur cinq (19,7 %), contre 6,1 % en mars 2020. Cette persistance des retards traduit une fragilisation durable du marché locatif hors grandes agglomérations.
Certaines zones s’en sortent néanmoins mieux. D’après les données partagées par Mila, partenaire assureur d’Imodirect, cinq départements — les Hautes-Alpes, l’Indre, la Haute-Loire, le Lot et la Haute-Marne — affichent un niveau d’impayés quasi nul. À l’inverse, l’Ariège (8,33 %), la Guyane (7,69 %) et La Réunion (7,52 %) figurent parmi les plus touchés.
Les contrastes sont également marqués au sein même des régions : en Île-de-France, les taux oscillent entre 1,62 % à Paris et 5,80 % en Seine-Saint-Denis.
« Les chiffres confirment une tendance : dans les grandes villes, la baisse de l’inflation et l’adaptation du marché permettent de contenir les impayés, même si la vigilance reste de mise. En province, la situation est plus préoccupante : les retards s’allongent et les taux dépassent les 4 %. Plus que jamais, les investisseurs doivent sécuriser leurs revenus grâce à une gestion professionnelle», précise Arnaud Hacquart, président d’Imodirect.
La gestion professionnelle, un rempart contre les impayés
Les chiffres d’Imodirect démontrent l’efficacité d’une gestion locative rigoureuse. En octobre 2025, le taux d’impayés à J+30 s’élève à 1,97 % pour les biens loués par Imodirect, contre 5,33 % pour les logements précédemment en autogestion.
L’écart est encore plus marqué sur les relances précoces. Une sélection stricte des candidats et un suivi quotidien s’avèrent déterminants pour sécuriser les revenus locatifs.