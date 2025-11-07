RENT 2025 : Le Label “1% pour le Sport”, Coup de Cœur du jury du Prix de l’Impact Sociétal et Environnemental Procivis

La Fondation 1% pour le Sport s’est distinguée au RENT pour son engagement en faveur d’un immobilier solidaire. Son label immobilier «1% pour le Sport» est récompensé par le Prix de l’Impact Sociétal et Environnemental Procivis 2025 en obtenant le Coup de Cœur du jury.

À l’occasion de la finale du Prix de l’Impact Sociétal et Environnemental Procivis 2025, organisée dans le cadre du salon RENT Paris, la Fondation 1% pour le Sport, initiative portée par les fondateurs de BAM Society, a remporté le prix « Coup de Cœur » pour la création du Label Immobilier « 1% pour le Sport ».

Co-fondé par les champions de judo David Inquel et David Douillet, ce label engage les promoteurs immobiliers via une collecte auprès de leurs prestataires, à reverser 1% du prix de revient de leurs programmes à des associations sportives locales.

Un nouveau modèle d’immobilier responsable et solidaire

Le label Immobilier « 1% pour le Sport » repose sur une idée simple : chaque opération immobilière peut contribuer à la vie associative du territoire où elle s’implante. Concrètement, les promoteurs via une collecte auprès des prestataires du projet reversent 1% du prix de revient de leurs programmes à des associations sportives locales, sélectionnées avec les collectivités.

Ce mécanisme crée un cercle vertueux : les entreprises soutiennent des projets à impact, les associations disposent de moyens nouveaux pour agir, et les habitants profitent d’un cadre de vie plus solidaire.

« Le Label Immobilier « 1% pour le Sport », c’est l’alliance entre le monde économique et l’engagement local, qui donne tout son sens au prix que nous recevons aujourd’hui. Notre ambition est claire : soutenir partout en France des projets qui démocratisent la pratique sportive grâce aux fonds d’entreprises mécènes, et faire connaître le dispositif aux acteurs de l’immobilier et décideurs des territoires. En tant qu’ancien athlète de haut niveau, je sais ce que le sport peut apporter : une chance, une communauté, des repères», précise David Inquel, Président de la Fondation 1% pour le Sport et vice-président de la Fédération française de judo.

Prolonger la flamme de Paris 2024 partout sur le territoire

En 2025, pour sa première année d’existence, la Fondation 1% pour le Sport, à l’origine du label aura permis de récolter un total de 500 000 euros destinés à des initiatives sportives locales.

Biscarrosse est la première ville à en avoir bénéficié. Quatre associations de la commune ont ainsi reçu la somme de 30 000 euros, collectée dans le cadre du programme immobilier Le Spot, résidence labellisée 1% et inaugurée en septembre dernier. Parmi elles, un club d’athlétisme handisport et un club d’équitation ont notamment pu investir dans l’achat de matériel handisport et l’aide au financement pour la construction de nouveaux terrains de tennis-padel.

Les prochaines cérémonies de remise des fonds auront lieu au Havre, à Chartres, Angers, Marcq en Baroeul, Lampertheim,Bourg-en-Bresse, etc. qui ont rejoint la démarche à travers des programmes immobiliers labellisés en cours de construction.

L’initiative portée par BAM Society franchit une nouvelle étape : plusieurs acteurs majeurs de l’immobilier s’apprêtent à rejoindre le mouvement pour déployer le Label Immobilier « 1% pour le sport » sur l’ensemble du territoire national. Grâce à cet élan collectif, plus d’un milliard d’euros de projets immobiliers devraient être labellisés d’ici les prochains Jeux Olympiques, marquant un engagement fort et durable du secteur en faveur du sport.

« En unissant leurs forces, les promoteurs immobiliers affirment une conviction commune : permettre aux associations sportives de poursuivre leur mission éducative et sociale, au service de nos enfants, de nos aînés et de tous ceux qui font vivre le sport au quotidien. Notre ambition est claire : faire du label ‘1% pour le Sport’ un réflexe de tout projet immobilier en France« , ajoute David Inquel.

Un nouvel outil pour les collectivités : le Label Territoire « 100 % pour le Sport »

Convaincue de l’effet salvateur du sport dans toutes les sphères de la société, la Fondation lance le Label Territoire « 100 % pour le Sport » un dispositif destiné cette fois aux collectivités locales souhaitant intégrer le sport dans leurs projets urbains.

À chaque lancement d’une opération immobilière, au moment du permis de construire, une discussion s’ouvre à la mairie avec les aménageurs concernés, afin d’orienter le 1% vers des projets qui répondent aux besoins prioritaires du territoire : équipements de proximité, sport-santé, inclusion ou soutien à la jeunesse.

Chaque ville signataire désigne un référent territorial chargé de coordonner les actions entre les acteurs publics, privés et associatifs, et d’en mesurer l’impact.

« Le Label Territoire « 100 % pour le Sport » marque une nouvelle étape dans notre démarche. Il offre un cadre simple pour que collectivités, promoteurs et associations unissent leurs forces. Notre objectif à tous : faire du sport un levier durable de cohésion et d’attractivité locale », conclut David Inquel.

