Fondation 1% pour le Sport : Quand l’immobilier devient moteur du sport local

La Fondation 1% pour le Sport permet de flécher 1 % du budget prévisionnel des opérations immobilières labellisées vers des projets sportifs de proximité. La première redistribution a eu lieu à Biscarrosse, avec plus de 30 000€ alloués à des associations sportives locales.

Après Biscarrosse, ce sont désormais Le Havre et Chartres qui s’apprêtent à accueillir les prochaines cérémonies officielles de remise de financements de la Fondation 1% pour le Sport.

Cofondée par les champions de judo, David Inquel et David Douillet, cette initiative permet aux acteurs de l’immobilier de soutenir le sport comme levier de cohésion sociale et de développement territorial.

L'essentiel

Créée sous l’égide de la Fondation du Sport Français.

Chaque projet immobilier labellisé consacre 1 % de son budget prévisionnel au financement d’initiatives sportives locales.

Objectif : apporter des ressources nouvelles au sport associatif français.

Un héritage des Jeux de Paris 2024

Créée sous l’égide de la Fondation du Sport Français, la Fondation 1% pour le Sport prolonge l’élan des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Son objectif : mobiliser les professionnels de l’immobilier autour du sport grâce au label “1% pour le Sport”.

Le principe est simple : chaque projet immobilier labellisé consacre 1% de son budget prévisionnel au financement d’initiatives sportives locales, via le promoteur et ses prestataires.

Ce mécanisme vertueux ouvre de nouvelles sources de financement pour le tissu associatif français, véritable pilier du sport amateur, porté par des milliers de bénévoles à travers le pays.

Biscarrosse, première réussite concrète

Le 18 septembre dernier à Biscarrosse (Landes), la Fondation a organisé sa première cérémonie officielle.

Autour du programme immobilier Le Spot, plusieurs entreprises du bâtiment ont adhéré au label 1% pour le Sport, permettant la redistribution de plus de 30 000 euros à des associations locales.

Ces fonds ont notamment permis : l’achat de matériel handisport (athlétisme, tennis de table, équitation) et le financement de deux terrains de tennis-padel, favorisant l’accès au sport pour tous.

Pour sa première année d’existence, la Fondation prévoit de collecter 500 000 euros en 2025, entièrement dédiés au soutien d’associations sportives à travers la France.

Vers un nouveau label : “Territoire Sport”

Forte de ce succès, la Fondation prépare une nouvelle étape : le Label Territoire Sport dédié cette fois aux municipalités.

Son ambition : intégrer le 1% pour le sport dès la phase de permis de construire, en associant les collectivités locales aux promoteurs et à la Fondation pour flécher les financements vers des projets sportifs de proximité.

Chaque territoire labellisé désigne un référent local, chargé de faire le lien entre la mairie, les promoteurs et la Fondation. Un dispositif simple, efficace et transparent, garantissant que chaque euro investi profite directement au terrain.

Le sport, un formidable lien social

« Notre ambition est claire : labelliser un milliard d’euros d’opérations immobilières d’ici quelques années, et soutenir partout en France des projets qui démocratisent la pratique sportive, affirme David Inquel, fondateur de la Fondation 1% pour le Sport et vice-président de la Fédération Française de judo. En tant qu’ancien athlète de haut niveau, je sais ce que le sport peut apporter : une chance, une communauté, des repères.«

Le label 1% pour le Sport, candidat à deux Prix du SIMI La Fondation 1% pour le Sport concourt aux Prix « Mécénat innovant » et « Engagement sociétal » du SIMI, le Salon de l’immobilier d’entreprise qui se tiendra à Paris du 9 au 11 décembre prochain. Objectif de cette candidature : valoriser un modèle de financement vertueux profitant à la fois aux entreprises immobilières et aux associations sportives locales.



