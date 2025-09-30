Proptech Sweet Awards RENT 2025 : Les candidatures sont ouvertes !

Vous voulez décrocher un Proptech Sweet Awards RENT 2025 ? La 6ᵉ édition mettra à l’honneur trois distinctions pour récompenser l’innovation, l’impact et l’entrepreneuriat féminin. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 octobre.

Les Proptech Sweet Awards 2025 ouvrent officiellement leurs candidatures. Organisés par MySweetImmo au cœur du salon RENT – Real Estate & New Tech (Paris Expo, Pavillon 6), ces prix distinguent celles et ceux qui transforment l’immobilier grâce à l’innovation, à l’impact et à l’entrepreneuriat au féminin.

« Avec ces prix, nous célébrons les innovations qui facilitent la vie des professionnels, améliorent l’expérience des acheteurs, vendeurs et locataires, et contribuent à faciliter l’accès des Français au logement et à l’investissement immobilier », souligne Ariane Artinian, fondatrice de MySweetImmo.

Trois Proptech Sweet Awards 2025

Proptech Sweet Ladies Award : met à l’honneur les femmes dirigeantes qui se distinguent par leur vision, leur leadership et leur capacité à inspirer.

: récompense les initiatives à fort impact social ou environnemental qui améliorent concrètement la vie des professionnels, des clients et des territoires. Pépite Sweet Award : célèbre les innovations qui réinventent l’immobilier et proposent des solutions novatrices, accessibles et utiles pour les professionnels comme pour leurs clients.

Une vitrine pour les lauréats

Plus qu’une distinction, les Proptech Sweet Awards constituent une véritable rampe de visibilité pour les entreprises sélectionnées :

Une campagne de communication MySweetImmo d’une valeur de 10 000 € (articles, réseaux sociaux, display)

Une mise en lumière sur scène lors du salon RENT, en présence des leaders de l’immobilier et de la proptech

Une notoriété et une visibilité renforcée

Un vote du public et un jury prestigieux

Le palmarès sera établi selon une pondération transparente : 60 % pour le vote du public en ligne et 40 % pour la délibération du jury.

Le jury présidé par Ariane Artinian, fondatrice de MySweetImmo, et réunit notamment Jean-Pierre Domingo, directeur général de Septeo Solutions Immobilières, et Stéphane Scarella, directeur du salon RENT, aux côtés de personnalités influentes de l’écosystème immobilier.

Les dates clés

Clôture des candidatures : lundi 20 octobre 2025

: lundi 20 octobre 2025 Vote du public : du 21 octobre au 1er novembre 2025

: du 21 octobre au 1er novembre 2025 Annonce des finalistes : dimanche 2 novembre 2025

: dimanche 2 novembre 2025 Remise des prix : jeudi 6 novembre 2025 à 12h30, sur la scène du salon RENT (Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 6)

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 octobre 2025. Chaque participant doit déposer son dossier et une vidéo de présentation.

Candidatez aux Proptech Sweet Awards 2025

