A vendre à Biarritz : Elégant appartement de réception
Cet appartement de réception de 208 m², 5 pièces et 2 chambres, situé au sein d’une prestigieuse propriété divisée en 6 lots, est proposée à la vente par Barnes.
Situé dans une prestigieuse propriété divisée en six lots, à quelques pas du quartier Saint-Charles et de ses commerces, cet appartement d’environ 208 m² se distingue par ses volumes généreux et son atmosphère raffinée.
Un appartement alliant élégance, confort et art de vivre biarrot
Il comprend une vaste entrée, un double séjour en enfilade, une chambre de maître avec salle de bains et dressing, une grande chambre d’amis avec salle de bains, ainsi qu’une cuisine et une salle à manger conviviale.
Un cadre de vie privilégié
Les résidents bénéficient également d’un cadre de vie privilégié, grâce à la présence d’une piscine et d’un terrain de tennis au sein de la copropriété.
Le Prix : 1 695 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes.