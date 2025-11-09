Immobilier : SAFTI déploie les Orangeries, des espaces collaboratifs, levier de notoriété et d’ancrage local

Avec plus de 100 sites ouverts ou en cours d’ouverture en France depuis le début de l’année, les Orangeries SAFTI, ni agences immobilière ni franchises, se veulent une façon moderne et collaborative de faire de l’immobilier. Décryptage…

Depuis 2025, SAFPTI déploie sur le territoire : les Orangeries SAFTI. Des espaces collaboratifs. Des lieux réservés aux conseillers SAFTI pour travailler, échanger et se former.

Avec 100 Orangeries implantées ou en cours d’ouverture sur l’ensemble du territoire français, notamment dans les villes moyennes, SAFTI renforce ainsi sa présence terrain. Leur vocation : favoriser la visibilité local, le parrainage de nouveaux conseillers, encourager et dynamiser l’animation du réseau.

L’essentiel Les Orangeries remplacent le modèle classique d’agence immobilière.

Objectif : plus de liberté, agilité et collaboration pour les conseillers.

Interdiction d’y recevoir des particuliers ou d’afficher des annonces.

Lieux réservés aux conseillers SAFTI pour travailler, échanger et se former.

Superficie : entre 30 et 100 m².

« J’ai troqué 4 agences pour deux Orangeries »

Ces lieux vitaminés, fondés par des conseillers du réseau, incarnent une nouvelle façon d’exercer le métier de conseiller immobilier : libre, collaborative et profondément ancrée dans les territoires.

« J’ai dirigé quatre agences immobilières pendant plusieurs années. Ce modèle m’apportait de la visibilité, mais aussi une pression énorme : coûts fixes, gestion administrative lourde, et peu de liberté réelle. En ouvrant mes deux Orangeries SAFTI, j’ai changé de paradigme : plus d’agilité, plus de collectif et une marge de manoeuvre retrouvée», précise Pascal Ronchieri, manager SAFTI depuis 9 mois à Puget-sur-Argens.

Des espaces qui s’affranchissent des codes de l’agence immobilière

Contrairement à une agence classique, il est strictement interdit d’y recevoir des particuliers porteurs d’un projet immobilier. Aucune annonce n’est affichée en vitrine, et aucune permanence n’est organisée. Les managers du réseau qui créent ces Orangeries les gèrent comme ils l’entendent, en tant qu’entrepreneurs, en fonction des objectifs qu’ils se fixent.

A l’Orangerie de Marseille par exemple, qui rassemble cinq managers et leurs équipes respectives, les conseillers disposent d’un accès au lieu 7 jours sur 7. La vie de ces espaces repose sur des règles de bon sens, une auto-organisation et une dynamique collective forte.

« Dans les Orangeries, on s’affranchit du cadre d’une franchise. Ces lieux soulagent les conseillers d’une charge mentale et leur permettent de se concentrer sur ce qui compte : leur activité, leur équipe et leur développement », ajoute Marc Brimeux, Cofondateur de SAFTI.

Des lieux conçus pour faire rayonner les équipes et la marque

Chaque Orangerie est portée par un ou plusieurs fondateurs implantés dans le secteur. Le siège du réseau SAFTI autorise l’exploitation de la marque sans coût de franchise, soutient la synergie entre les Orangeries mais ne s’immisce pas dans la gestion de chaque entité.

Ces espaces répondent à trois missions stratégiques :

Notoriété : renforcer la visibilité locale de SAFTI

Parrainage : attirer et intégrer de nouveaux profils

Animation : créer une vie de réseau incarnée et partagée.

Leur superficie varie de 30 m² à plus de 100 m². Toutes arborent une identité commune proposée par le siège, mais sont librement aménageables et personnalisables, reflet de ceux qui les font vivre.

« Les Orangeries incarnent une façon moderne et durable de faire grandir le réseau. Elles structurent la notoriété locale, soutiennent le parrainage de nouveaux conseillers, encouragent et dynamisent la vie d’équipe. C’est une innovation qui colle parfaitement aux attentes du marché aujourd’hui » complète Sylvie Merino, Directrice du Développement – SAFTI.

Un concept en résonance avec une tendance sociétale forte

Selon le réseau, le succès des Orangeries s’inscrit dans un mouvement plus large, celui des “tiers lieux”, ces espaces hybrides qui conjuguent autonomie et collectif. Plus que des espaces de travail, des « espaces citoyens à part entière », qui permettent de travailler librement tout en créant des liens sociaux et professionnels forts.

« Ce concept n’est pas une rupture mais une évolution naturelle : nous donnons aux conseillers le meilleur des deux mondes – la liberté d’entreprendre et la force d’un collectif », conclut Marc Brimeux, Cofondateur de SAFTI.

