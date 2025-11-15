Agent immobilier : Seloger lance My SeLoger Pro une app pour vous accompagner sur le terrain, partout, tout le temps

SeLoger lance My SeLoger Pro, une application mobile conçue par et pour les professionnels de l’immobilier. L’objectif : leur permettre de rester connectés, d’agir vite et de mieux servir leurs clients. Décryptage.

Parce qu’un professionnel de l’immobilier ne travaille pas qu’au bureau, SeLoger lance My SeLoger Pro, sa nouvelle application mobile pensée pour simplifier le quotidien des professionnels.

Dans un marché où chaque seconde compte et où une décision peut se jouer en 24 heures, cette nouvelle app répond à une exigence : offrir aux agents la réactivité et la fluidité nécessaires pour rester connectés à leurs clients en permanence.

Conçue avec eux et pour eux, elle permet de gérer contacts, annonces et performances en temps réel, depuis n’importe où. Une vraie révolution pour ceux qui passent plus de temps sur le terrain qu’à leur poste fixe.

Une application née du terrain

Tout est parti d’un constat simple : les agents immobiliers ont besoin d’agir vite, souvent entre deux visites. L’idée d’une application dédiée s’est alors imposée comme une évidence.

“On a construit cette app main dans la main avec des professionnels de l’immobilier. Leur quotidien, c’est les rendez-vous, les appels, les clients pressés… Il fallait leur offrir un outil aussi réactif qu’eux”, explique Elodie Besançon, Directrice du Marketing Produit de SeLoger.

Dès l’ouverture, l’agent retrouve tous ses contacts centralisés. Une notification push prévient instantanément de chaque nouveau contact : plus besoin de guetter sa boîte mail. En un clic, il peut appeler, envoyer un SMS ou un mail, et même dicter une note vocale après un échange.

Depuis son smartphone, le pro peut également gérer l’ensemble de ses annonces et les boosts, trier par prix, suivre les performances (clics, vues, contacts), et surtout utiliser la nouvelle fonction “Boost groupé” pour rendre plusieurs biens plus visibles d’un seul geste.

Le tableau de bord de performance permet aussi d’analyser les statistiques de performance et de télécharger directement le certificat de parution au format PDF. Tout a ainsi été pensé pour gagner du temps, de la visibilité et renforcer la relation client.

Un lancement porté par la communauté

Présentée en avant-première au Salon RENT 2025, l’app avait été en amont testée par une trentaine de professionnels avant son lancement officiel. Leurs retours ont permis d’affiner l’expérience, corriger les derniers détails et confirmer la promesse : plus d’efficacité, plus de réactivité, moins de contraintes.

Les équipes Produit et Tech de SeLoger travaillent déjà sur les prochaines évolutions :

Recommandations personnalisées pour améliorer la visibilité des annonces,

Liste d’appels intégrant appels reçus et manqués.

L’app est disponible sur App Store et Google Play,

