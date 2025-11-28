Immobilier : « Oui, notre business school est ouverte à tous », Delphine Herman (Guy Hoquet)
Delphine Herman, porte-parole de Guy Hoquet, était l’invitée de Mon Podcast Immo. Elle y présente la GH Business School, un dispositif de formation inédit accessible aux collaborateurs du réseau comme aux professionnels indépendants. L’objectif : un parcours diplômant sans reste à charge.
Des formations diplômantes ouvertes à tous
La GH Business School veut révolutionner la formation dans l’immobilier. Loin d’une simple école interne, le dispositif lancé par Guy Hoquet s’adresse à tous les professionnels du secteur, franchisés, salariés ou indépendants. « Oui, notre business school est ouverte à tous », affirme Delphine Herman au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.
Concrètement, la GH Business School propose quatre cursus reconnus, à la fois accessibles et adaptés à des professionnels en activité. Le mot d’ordre : former sans freiner l’exercice du métier. « Tout est pensé pour les gens en poste, avec des cours à distance une demi-journée par semaine et de la mise en pratique immédiate sur le terrain », précise Delphine Herman.
Une réponse aux besoins de performance terrain
Le programme phare de cette rentrée, le Bachelor Vendeur Expert, cible les conseillers en vente ou location. Son originalité : des formations assurées par des coachs et chefs d’entreprise, partenaires de l’école de Mickaël Aguilar. L’idée est claire : aider les collaborateurs à développer des « routines de champions ». « On s’inspire de sportifs comme Raphaël Nadal : 300 services, 300 revers chaque matin. Ici, on crée des outils et méthodes pour muscler l’autonomie et booster la performance », souligne Delphine Herman.
Sur les 14 mois que dure ce parcours, toutes les thématiques — négociation, prospection, plan d’action local — sont abordées avec un recours systématique à l’intelligence artificielle. « Elle vient faciliter le quotidien et renforcer l’efficacité des apprenants », ajoute la porte-parole de Guy Hoquet.
Objectif : zéro reste à charge
Autre ambition forte de la GH Business School : rendre ces parcours gratuits pour les bénéficiaires. « Notre objectif, c’est zéro reste à charge pour le collaborateur comme pour son patron. Et on a réussi », se félicite Delphine Herman. Lancé en septembre, le Bachelor Vendeur Expert comptera dès décembre deux classes de 20 personnes intégralement financées.
C’est grâce à l’activation des dispositifs d’aides à la formation que le projet prend corps. « On mobilise les droits selon l’âge et le statut — salarié ou agent commercial. L’enjeu, c’est de démocratiser l’accès à une formation de niveau bac+3, sans frein financier », explique-t-elle.
Une offre complète, du BTS au MBA
Outre le Bachelor Vendeur Expert, la GH Business School propose trois autres parcours : un BTS en alternance via un CFA, un Bachelor Responsable d’affaires immobilières 100 % en ligne, et un MBA Management Immobilier conçu avec l’ISTEC, grande école de commerce. Ce dernier s’adresse aux patrons d’agences et se déroule sur 11 sessions en présentiel, à raison de deux jours par mois, avec mémoire final à la clé.
« Le MBA valide aussi le programme interne de formation à la création d’agence Guy Hoquet. L’objectif est de passer de patron à leader influent sur son territoire », précise Delphine Herman.
Les inscriptions se font via le site franchise de Guy Hoquet, accessible à tous les professionnels du secteur. « Oui, c’est ouvert à tout le monde », insiste-t-elle.
