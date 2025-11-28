Delphine Herman, porte-parole de Guy Hoquet, présente au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo la GH Business School : quatre parcours diplômants, ouverts à tous, avec un reste à charge nul.

Delphine Herman, porte-parole de Guy Hoquet, était l’invitée de Mon Podcast Immo. Elle y présente la GH Business School, un dispositif de formation inédit accessible aux collaborateurs du réseau comme aux professionnels indépendants. L’objectif : un parcours diplômant sans reste à charge.

Newsletter MySweetimmo

Des formations diplômantes ouvertes à tous

La GH Business School veut révolutionner la formation dans l’immobilier. Loin d’une simple école interne, le dispositif lancé par Guy Hoquet s’adresse à tous les professionnels du secteur, franchisés, salariés ou indépendants. « Oui, notre business school est ouverte à tous », affirme Delphine Herman au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Concrètement, la GH Business School propose quatre cursus reconnus, à la fois accessibles et adaptés à des professionnels en activité. Le mot d’ordre : former sans freiner l’exercice du métier. « Tout est pensé pour les gens en poste, avec des cours à distance une demi-journée par semaine et de la mise en pratique immédiate sur le terrain », précise Delphine Herman.

Une réponse aux besoins de performance terrain

Le programme phare de cette rentrée, le Bachelor Vendeur Expert, cible les conseillers en vente ou location. Son originalité : des formations assurées par des coachs et chefs d’entreprise, partenaires de l’école de Mickaël Aguilar. L’idée est claire : aider les collaborateurs à développer des « routines de champions ». « On s’inspire de sportifs comme Raphaël Nadal : 300 services, 300 revers chaque matin. Ici, on crée des outils et méthodes pour muscler l’autonomie et booster la performance », souligne Delphine Herman.

Sur les 14 mois que dure ce parcours, toutes les thématiques — négociation, prospection, plan d’action local — sont abordées avec un recours systématique à l’intelligence artificielle. « Elle vient faciliter le quotidien et renforcer l’efficacité des apprenants », ajoute la porte-parole de Guy Hoquet.

Objectif : zéro reste à charge

Autre ambition forte de la GH Business School : rendre ces parcours gratuits pour les bénéficiaires. « Notre objectif, c’est zéro reste à charge pour le collaborateur comme pour son patron. Et on a réussi », se félicite Delphine Herman. Lancé en septembre, le Bachelor Vendeur Expert comptera dès décembre deux classes de 20 personnes intégralement financées.

C’est grâce à l’activation des dispositifs d’aides à la formation que le projet prend corps. « On mobilise les droits selon l’âge et le statut — salarié ou agent commercial. L’enjeu, c’est de démocratiser l’accès à une formation de niveau bac+3, sans frein financier », explique-t-elle.

Une offre complète, du BTS au MBA

Outre le Bachelor Vendeur Expert, la GH Business School propose trois autres parcours : un BTS en alternance via un CFA, un Bachelor Responsable d’affaires immobilières 100 % en ligne, et un MBA Management Immobilier conçu avec l’ISTEC, grande école de commerce. Ce dernier s’adresse aux patrons d’agences et se déroule sur 11 sessions en présentiel, à raison de deux jours par mois, avec mémoire final à la clé.

« Le MBA valide aussi le programme interne de formation à la création d’agence Guy Hoquet. L’objectif est de passer de patron à leader influent sur son territoire », précise Delphine Herman.

Les inscriptions se font via le site franchise de Guy Hoquet, accessible à tous les professionnels du secteur. « Oui, c’est ouvert à tout le monde », insiste-t-elle.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Delphine Herman sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements