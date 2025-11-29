Rénovation : Des solutions pour garder votre logement au chaud, budget par budget

Décembre apportera son lot de températures glaciales… Voici quelques astuces de Little Worker pour un hiver au chaud et durable, par tranche de budget.

Le froid s’installe progressivement en France et s’invite dans nos logements. Et les températures glaciales et courants d’air frais peuvent rapidement s’immiscer dans les bâtiments et immeubles mal isolés.

Pour se protéger du froid, beaucoup pensent d’abord à augmenter le chauffage. Mais saviez-vous que le confort hivernal passe aussi par une rénovation adaptée ? Et bonne nouvelle : des solutions existent pour tous les budgets.

« La rénovation énergétique ne doit pas être perçue comme une dépense, mais comme un véritable investissement. Sur le plan économique, les bénéfices sont immédiats : isoler ses murs ou changer ses fenêtres permet de réduire sa facture de chauffage de 15 à 50 % chaque année, tandis que le remplacement d’un ancien système de chauffage peut faire baisser les coûts de 30 %« , ajoute Aymeric Le Bourdon, Responsable Impact Rénovation Éco-Responsable chez Little Worker.

Newsletter MySweetimmo

Vous avez moins de 1000 € de budget

Passez du simple au double

Dans les appartements anciens, le remplacement du simple vitrage par du double performant améliore immédiatement le confort et limite les courants d’air. Le remplacement du simple vitrage par du double vitrage coûte environ 280 € à 800 € (à noter qu’un remplacement du vitrage peut s’accompagner de frais supplémentaires selon la configuration de la fenêtre)

Côté matériaux, misez sur de la fibre de bois

Très dense, ce matériau offre une excellente isolation contre le froid en hiver et une très bonne inertie pour le confort d’été. Pour une fourniture de panneaux de fibre de bois et isolation standard, comptez entre 25 et 45 €/m². Pour des travaux un peu plus complexes, le coût peut s’élever entre 80 et 150 €/m² pose comprise (selon la superficie du bien)

Partez à la chasse des fuites d’air

Traquez les courants d’air pour poser des joints d’étanchéité sur les fenêtres et les portes d’entrées. La pose d’un joint d’étanchéité et silicone peut coûter entre 90 € et 220 € (selon la taille de la zone)

Privilégiez les radiateurs électriques à inertie

Côté chauffage, privilégiez les radiateurs électriques à inertie qui diffusent une chaleur douce et homogène. Une solution écologique utilisant une énergie décarbonée. La fourniture d’un radiateur électrique à inertie coûte environ 450 €.

Le + des robinets thermostatiques (programmables ou connectés)

Installés sur chaque radiateur à eau, ils définissent une température précise pour chaque pièce. L’installation de ce type de robinets peut varier de 40 € à 120 € par radiateur : pour 5 radiateurs compter entre 200 € et 600 €.

En supplément, équipez-vous de thermostats connectés et intelligents

Programme des scénarios de chauffe selon les habitudes de vie (ex: baisser la température la nuit ou quand vous êtes absent). Le thermostat et l’installation coûte en moyenne entre 250 €

À lire aussi Intempéries : Comment protéger sa maison contre les chutes d'arbres

Vous avez entre 1000 € et 10 000 € de budget

Isoler ses murs, une priorité

Par l’extérieur ou par l’intérieur, l’isolation des murs donnant sur l’extérieur ou sur les parties communes non chauffées abaisse la sensation de parois froides. Si l’isolation est faite par l’intérieur, compter entre 4 000 € à 9 000 € (pour une maison de 100 m²) L’isolation par l’extérieur quant à elle s’avère plus coûteuse, entre 12 000 € à 27 000 €

L’isolation du plafond, encore peu répandue mais efficace

Au dernier étage, une isolation du plafond, des rampants ou de la toiture permet de conserver efficacement la chaleur. Pour un appartement de 50 m², comptez 1 500 € pour une isolation simple et jusqu’à 4 750 € (pour une isolation thermique haut de gamme et plafond tendu)

Le choix le plus efficace reste l’isolation de la toiture, via un comble perdu grâce à de la ouate de cellulose.

La ouate de cellulose

Issue du recyclage du papier, c’est un excellent isolant pour les combles perdus, avec un très bon rapport qualité-prix. Pour un appartement de 50m2, l’isolation avec de la ouate de cellulose peut varier de 1 250 € à 2 500 € euros.

La peinture isolante comme finition

Produit innovant à base de 80 % de céramique, cette peinture offre une performance thermique remarquable avec une épaisseur de 1 mm. Le prix minimum pour une fourniture et pose coûte généralement autour de 3000 €.

La domotique pour une meilleure gestion de l’énergie

Pour couper automatiquement le chauffage quand une fenêtre est ouverte, ou une pièce inoccupée. Pour un système mi-niveau avec quelques automatisations (thermostat, capteurs…) le budget peut s’établir entre 1 000 € et 3 000 €. Pour une domotique un peu plus sophistiquée avec gestion intelligente de l’énergie, chauffage, supervision centralisée, prévoir entre 5 000 € et 30 000 €.

À lire aussi Emblems : La nouvelle marque de luxe d’Accor

Vous avez plus de 10 000 € de budget

La pompe à chaleur, qui ne pompe pas les factures

Qu’elle soit air/eau ou air/air, ce système produit une chaleur décarbonée divisant la facture énergétique par 2, voire 4 lorsque bien configurée (entre 13 000 € et 20 000 €)

La chaudière à granulés, idéale pour les maisons

Une solution performante et écologique qui permet de profiter d’une énergie bois locale. Le prix total – chaudière, pose standard et matériel – tourne généralement entre 12 000 € et 20 000 €.

« L’investissement initial est ainsi amorti en seulement quelques années. Sur le plan patrimonial, un logement performant énergétiquement prend de la valeur. Un bien avec un bon DPE se vend ou se loue plus rapidement et à un meilleur prix qu’une passoire thermique : c’est ce qu’on appelle la valorisation verte immobilière. Enfin, ne rien faire a aussi un coût : celui des factures d’énergie qui ne cessent d’augmenter, et celui de la dévalorisation d’un bien énergivore. Investir dans la rénovation, c’est donc préserver son confort, sa valeur immobilière et l’avenir énergétique de son logement », conclut Aymeric Le Bourdon.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements