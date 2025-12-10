Nomination : Franz Namiach devient Directeur général de Seqens Solidarités

Franz Namiach, Directeur général adjoint en charge des investissements immobiliers du Groupe Seqens, filiale d’Action Logement, a été nommé par le Conseil d’Administration, Directeur général de Seqens Solidarités.

Expert et manager reconnu, Franz Namiach a notamment occupé le poste de Directeur de la construction chez Astria – France Habitation, Directeur de la construction puis Directeur de la maitrise d’ouvrage de France Habitation à l’époque filiale d’Action Logement puis de Seqens, acteur global du logement en Île-de-France créé en 2019 et 1ère Société à mission du groupe Action Logement.

La solidarité dans la peau

Convaincu que le logement accompagné répond à un besoin croissant et que les publics les plus précaires doivent être accompagnés au mieux, Franz Namiach a toujours mis ses compétences au service des nouvelles formes l’habitat géré.

Ainsi, dès les années 2000, il participe à la construction au sein d’EFIDIS (Groupe Caisse d’Epargne) du modèle économique du logement étudiant avec gestionnaire associatif intégré et concevait déjà des solutions de logement accompagné. De la même manière, en 2012, chez France Habitation, il créé la cellule de développement de l’Habitat géré, qui est aujourd’hui dans le champ de Seqens Solidarités. En 2019, il participe activement à la fusion des opérateurs qui deviendront Seqens et Seqens Solidarités et continue depuis à promouvoir cette forme d’habitat.

L’engagement sans faille de Franz Namiach

C’est donc avec enthousiasme et engagement qu’il aborde ce nouveau poste qui va lui permettre de poursuivre sa mission aux côtés des équipes de Seqens Solidarités.

« Cette nomination est une reconnaissance de mon engagement de longue date au service de l’habitat géré auquel je crois profondément. Loger, en lien avec nos partenaires gestionnaires, les publics fragiles, les personnes en rupture de parcours résidentiel ou tout simplement celles dont l’âge nécessite un accompagnement spécifique, est une réponse concrète et solidaire aux besoins croissants en matière de logement », se réjouit Franz Namiach.

