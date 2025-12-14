Crédit immobilier : « La réforme du DPE restaure l’accès à l’emprunt pour de nombreux ménages », Caroline Arnould
La réforme du DPE en 2026 qui abaisse le coefficient de conversion de l’électricité de 2,3 à 1,9, améliore mécaniquement d’une voire deux classes le DPE de 850 000 logements. Elle devrait donc redonner de la fluidité au marché et restaurer l’accès au crédit.
À compter du 1er janvier 2026, la révision des modalités de calcul du diagnostic de performance énergétique (DPE) modifie la classification énergétique de 850 000 logements chauffés à l’électricité. En réduisant le nombre de biens classés F et G, cette réforme va contribuer à fluidifier le marché immobilier et l’accès au crédit.
« La réforme du DPE ne change pas seulement des étiquettes, elle débloque des projets. En réduisant le nombre de biens pénalisés, elle redonne de la fluidité au marché et restaure l’accès au crédit pour de nombreux ménages », indique Caroline Arnould, directrice générale de CAFPI.
Moins de passoires, plus de fluidité
Pour le marché, l’enjeu est immédiat : moins de biens interdits de location (classes G depuis 2025 et classes F à compter de 2028), moindre décote liée à la « valeur verte » et une solvabilité accrue des acquéreurs.
Cette évolution réduit, pour les banques, le risque réglementaire attaché aux passoires thermiques et rétablit la liquidité de nombreux biens anciens pénalisés par leur mauvais DPE.
Un financement facilité
Le DPE est devenu un critère structurant de l’analyse bancaire. Le reclassement énergétique permet à de nombreux logements de retrouver des conditions de financement standards, de raccourcir les délais de vente et de relancer les transactions en chaîne.
Les logements ciblés par la réforme du DPE retrouveront de la liquidité, un élément primordial pour les banques. Leurs acquéreurs vont donc bénéficier de politiques de financement plus favorables : moins d’apport exigé, meilleure valorisation du bien dans la quotité de prêt, etc.
Le DPE redonne accès au crédit
Preuve à l’appui avec les chiffres concernant un appartement de 45 m² habitables, chauffé à l’électrique, dans un immeuble des années 1990, localisé dans une grande métropole régionale.
- Profil acquéreur : primo-accédant, revenus 3 200 €/mois, apport disponible 10 000 €
- Durée du prêt : 25 ans (300 mois).
Le reclassement DPE peut renchérir le prix facial et le coût total du projet, mais il transforme surtout un dossier non finançable en projet accessible. L’effet principal de la réforme est l’amélioration de la fluidité du marché.
Ne pas oublier les enjeux environnementaux
CAFPI rappelle que cette évolution favorable au marché doit s’inscrire dans une trajectoire responsable. « L’amélioration méthodologique du DPE ne remplace pas la rénovation énergétique réelle, mais peut, au contraire, la faciliter en restaurant l’accès au financement », conclut Caroline Arnould.