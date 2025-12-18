Immobilier : Century 21 réinvente la publicité locale sur TF1+

Century 21 repousse les limites de la publicité locale sur TF1 +. Grâce à un ciblage par code postal et une production automatisée de milliers de créations sur mesure, chaque agence du réseau s’adresse directement aux habitants de son quartier avec un message 100 % personnalisé.

Century 21 lance la campagne de streaming la plus ambitieuse jamais réalisée en matière de géociblage local.

Un spot, une agence, un quartier

Conçue par TF1 PUB et Century 21, accompagné de son agence partenaire Blue449, cette campagne affirme l’engagement quotidien du réseau auprès de chaque population locale et renforce le soutien apporté à ses agences dans leurs territoires respectifs. En ciblant les codes postaux où sont implantées les 960 agences Century 21, chaque utilisateur de TF1+ voit uniquement le message de l’agence la plus proche de son domicile. Un message 100% personnalisé garantissant une pertinence maximale et une viralité locale puissante.

« Chez CENTURY 21, nous avons à cœur de donner à chaque agence les moyens de rayonner dans son quartier. Être un acteur engagé, c’est s’adresser directement aux habitants là où ils vivent, au plus près de nos points de vente. Alors, quand en échangeant avec TF1 nous avons vu qu’une campagne 100% géolocalisée et personnalisée était possible, nous avons voulu être les premiers à nous lancer», Jérémy Ordronneau, Directeur Marketing et Communication de Century 21 France.

Diffusion limitée aux zones où Century 21 est effectivement présent.

Chaque spot intègre des éléments 100 % contextualisés.

Une prouesse technologique et créative

Cette campagne représente une véritable innovation technologique : plus de 3 800 créations sur mesure sont programmées jusqu’au 31 décembre, ciblant l’ensemble des zones géographiques où Century 21 est présent.

Au total, 750 spots ont été produits via une solution automatisée et déclinés en 4 écrans (PC, mobile, tablette, CTV) sur 775 zones géographiques distinctes, couvrant les codes postaux de chacune des agences du réseau.

Chaque utilisateur de TF1+ accède à une copie publicitaire 100% contextualisée et géolocalisée, intégrant : le nom de son agence locale Century 21, ses coordonnées exactes, son identité visuelle spécifique et la liste des services proposés (Achat-Vente, Location, Gestion, Entreprise et Commerce).

Century 21 fait du streaming un média de proximité

Une solution automatisée, data-centric et enrichie d’intelligence artificielle rend cette approche possible. Dédiée aux clients TF1 PUB, elle permet de créer rapidement des spots sur mesure intégrant des éléments ultra-locaux – point de vente le plus proche, packshot personnalisé – tout en déclinant instantanément ces messages à l’échelle du réseau complet de l’annonceur.

Cette capacité à adapter et multiplier les contenus garantit une efficacité et une pertinence maximales pour chaque point de contact.

TF1+ inaugure une nouvelle ère de la publicité locale ultra-ciblée

Avec plus de 40 millions de streamers mensuels, TF1+ offre une audience massive et qualifiée, combinée à un potentiel technologique exceptionnel pour activer un géociblage ultra-précis par code postal. Cet environnement premium renforce l’impact de la campagne Century 21 et illustre l’ambition de TF1 PUB d’accompagner les annonceurs sur des dispositifs sur mesure, dans leurs besoins de personnalisation et de pertinence.

« Nous sommes fiers de cette campagne qui constitue une véritable révolution dans l’univers du streaming. Pour la première fois, nous exploitons pleinement la puissance technologique de TF1+ pour offrir un ciblage géolocalisé d’une précision inédite. Avec plus de 3 800 créations sur mesure et un dispositif data-driven unique, nous redéfinissons les standards de la publicité locale et ouvrons la voie à des expériences toujours plus pertinentes et engageantes », conclut Dimitri Marcadé, Directeur des marques et du développement de TF1 PUB.

