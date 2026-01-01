Immobilier New York : Zohran Mamdani veut geler les loyers et relancer le logement abordable

Le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, lance un programme social ambitieux financé par une hausse d’impôts pour les plus riches.

Le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, a officiellement pris ses fonctions ce 1er janvier. Figure montante de la gauche américaine et opposant assumé à Donald Trump, il promet de s’attaquer au coût de la vie, à la crise du logement et de transformer la métropole en un modèle social ambitieux.

L’essentiel Vers un gel des loyers pour plus d’un million de logements

Ambition de construire 200 000 logements abordables

Nouvelles règles attendues sur les baux et la protection des locataires

Priorité à l’accès équitable au logement pour les classes moyennes

Une prise de fonction hautement symbolique

Zohran Mamdani, 34 ans, a choisi une station de métro historique et désaffectée de Manhattan pour prêter serment. Entouré de proches, il a juré sur un exemplaire du Coran ayant appartenu à Arturo Schomburg, figure de la culture afro-américaine. « Cette ville a le potentiel de conjuguer beauté et justice sociale« , a-t-il déclaré. Premier maire musulman de la ville, il entend incarner un renouveau politique et culturel. L’investiture, intime à minuit, sera suivie d’une grande cérémonie populaire avec la présence de Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez.

Un face à face tendu avec la Maison blanche

Opposant frontal à Donald Trump, Mamdani a pourtant réalisé une première visite cordiale à la Maison Blanche. Mais les tensions restent palpables : le président a déjà menacé d’envoyer la Garde nationale à New York ou de couper les financements fédéraux. « Les électeurs attendent de Mamdani qu’il tienne tête à Washington sur les sujets clés comme l’immigration ou le logement« , analyse Lincoln Mitchell, politologue à Columbia. La moindre décision du nouveau maire pourrait avoir des répercussions nationales.

Logements, transports, crèches, impôts… un programme XXL à concrétiser

Ancien élu local du Queens, Mamdani est soutenu par les Socialistes démocrates d’Amérique (DSA). Il a centré sa campagne sur la lutte contre la vie chère, et notamment sur la crise du logement.

Parmi ses promesses : gel des loyers, construction massive de logements abordables, transports en commun gratuits, crèches accessibles à tous, et création de supermarchés publics à bas prix. Les modalités concrètes restent à préciser, mais des annonces sont attendues rapidement.

Pour soutenir ces programmes sociaux ambitieux, Mamdani a confirmé son intention de relever la fiscalité des plus aisés. Il propose une hausse de deux points de l’impôt sur le revenu pour les New-Yorkais gagnant plus d’un million de dollars par an, ainsi qu’une augmentation de l’impôt sur les sociétés. Cette politique, qui vise à financer crèches, logements et transports gratuits, suscite déjà des débats sur le risque de fuite des contribuables les plus fortunés.

Des défis politiques et communautaires

Mamdani, naturalisé américain en 2018, est aussi attendu sur les questions de communautés et de cohésion sociale. Soutien assumé de la cause palestinienne, il devra rassurer sur sa volonté de protéger toutes les communautés, y compris la communauté juive new-yorkaise, dans un contexte de recrudescence de l’antismétisme.

Une de ses collaboratrices a dû démissionner récemment suite à la réémergence de tweets polémiques, rappelant la vigilance constante exigée dans un environnement politique très polarisé.

