« ZIA, le partenaire IA des agents immobiliers », Remy Fabre (Zefir)

Dans cet épisode de Mon Podcast Immo, Ariane Artinian reçoit Rémy Fabre. cofondateur de Zefir explique le fonctionnement de l’IA ZIA et revient sur leur récente levée de fonds de 15 millions d’euros.

Invité de Mon Podcast Immo, Rémi Fabre, cofondateur de Zefir, présente ZIA, une IA conversationnelle pensée pour simplifier le quotidien des professionnels de l’immobilier. Objectif : gagner en efficacité, tout en accélérant l’innovation, grâce à une levée de fonds de 15 millions d’euros.

Zefir veut faire de l’intelligence artificielle un levier de productivité pour les professionnels de l’immobilier. Avec ZIA, sa nouvelle plateforme conversationnelle, la startup propose un outil capable d’échanger en langage naturel pour affiner les recherches de biens. « Vous parlez à ZIA comme à ChatGPT », explique Rémi Fabre au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Un exemple ? “Je cherche un appartement à Nice, au troisième étage, avec vue mer, à moins de 500 000 euros”. L’IA poursuit le dialogue, affine la demande, et aide à cibler les résultats les plus pertinents.

Des outils gratuits pour les pros

Pour les agents, l’intégration est conçue pour être simple. ZIA se connecte directement aux principaux CRM du marché. Les annonces sont transmises d’un clic. « C’est 100 % gratuit. Dès qu’une annonce est envoyée, on commence à proposer des acheteurs », précise Rémi Fabre. Objectif : fluidifier la mise en relation entre professionnels et prospects.

Zefir propose également un système de délégation de mandats exclusifs, sur la base d’un partage des honoraires à 50/50. Plus de 8 000 mandats sont ainsi confiés chaque année aux conseillers partenaires. La société prend à sa charge la diffusion des annonces sur les portails et les services annexes comme la photographie professionnelle. « Ce sont des mandats déjà signés, sans abonnement ni engagement. Le professionnel reste libre de son activité. »

IA embarquée pour vendeurs et agents

Au-delà de la recherche de biens, ZIA entend aussi assister les agents au quotidien. L’outil permet par exemple de transformer une simple note vocale après visite en compte-rendu synthétisé pour le vendeur. « Cela réduit les tâches de suivi et de communication », note Rémi Fabre.

Côté vendeurs, l’intelligence artificielle intervient également. Elle analyse la performance des annonces en temps réel, suggère des améliorations – modifications de texte, nouvelles photos ou ordre de présentation – et fournit des conseils pour optimiser la visibilité. « L’objectif est de converger le plus vite possible vers le bon prix, car nous ne sommes rémunérés qu’en cas de vente. »

15 millions d’euros pour accélérer

Zefir vient de lever 15 millions d’euros auprès de fonds d’investissement américains. Une opération qui porte à 50 millions le montant total levé depuis sa création. Ces investisseurs ont également participé à des tours de table chez OpenAI, preuve d’un intérêt marqué pour les technologies conversationnelles. « Ces fonds vont nous permettre d’accélérer sur la technologie, la délégation de mandats et la diffusion des annonces », affirme Rémi Fabre.

Interrogé sur la pression que représente cette levée, il répond simplement : « C’est le métier qu’on a choisi, donc je ne vais pas m’en plaindre. »

