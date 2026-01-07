Nouveau calcul du DPE : Du 13 au 16 janvier, les agences immobilières Nestenn répondent aux particuliers

Du 13 au 16 janvier, toute personne souhaitant comprendre les nouvelles règles du DPE, entrées en vigueur le 1er janvier, pourra se rendre dans l’une des 400 agences immobilières Nestenn sans rendez-vous et sans engagement.

La réforme du mode de calcul du Diagnostic de performance énergétique (DPE), entrée en vigueur le 1er janvier 2026, modifie la classe énergétique de nombreux logements.

Face aux nombreuses questions soulevées par cette évolution réglementaire, le Groupe Nestenn ouvre les portes de ses 400 agences du 13 au 16 janvier. Propriétaires, locataires, vendeurs et acheteurs pourront s’y rendre sans rendez-vous pour obtenir des réponses personnalisées sur l’impact de cette réforme sur leur logement ou leur projet immobilier.

Newsletter MySweetimmo

Un accompagnement personnalisé selon chaque situation

Les équipes Nestenn proposeront plusieurs niveaux d’accompagnement selon les besoins de chacun. Pour toute personne disposant d’un DPE, les conseillers analyseront le diagnostic existant et détermineront si la nouvelle méthode de calcul modifie le classement énergétique du logement. Le cas échéant, une attestation correspondant au nouveau classement pourra être délivrée.

Pour les vendeurs, les équipes expliqueront au cas par cas ce que la réforme change pour leur bien : maintien ou évolution de l’étiquette énergie et conséquences concrètes sur les conditions de mise en vente et la valorisation du logement.

Pour les acheteurs, les conseillers décrypteront l’impact de la réforme sur le marché et sur les biens qu’ils envisagent d’acquérir.

À lire aussi Immobilier de bureau : Pourquoi la reconversion en logements peine à décoller

DPE : Ce qui change depuis 1er janvier 2026

La réforme du mode de calcul du DPE corrige un biais qui pénalisait jusqu’à présent les logements chauffés à l’électricité. En abaissant le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire (de 2,3 à 1,9), cette évolution améliore l’étiquette énergétique de nombreux logements, sans dégrader celle des autres biens.

L’impact est significatif : 850 000 logements sortent du statut de passoire thermique dès le 1er janvier 2026. Parmi les logements chauffés à l’électricité, 33 % de ceux classés G passeront en classe F, et 64 % de ceux classés en F passeront en classe E.

« Sur le terrain, nous mesurons l’ampleur des interrogations que suscite cette réforme. Les particuliers veulent savoir si leur logement change de classe, et ce que cela implique concrètement s’ils souhaitent vendre ou louer. Ces questions sont légitimes et c’est notre rôle d’y répondre. Nos 400 agences et nos 2 000 collaborateurs seront mobilisés pendant quatre jours pour accompagner tous ceux qui le souhaitent, sans rendez-vous », explique Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du groupe Nestenn.

Un enjeu majeur pour les propriétaires-bailleurs

Avec le nouveau mode de calcul, certains logements chauffés à l’électricité jusqu’alors classés G passent en classe F. Pour leurs propriétaires, les conséquences sont immédiates : ces biens redeviennent légalement louablesjusqu’en 2028. Parallèlement, des logements classés F (interdiction de louer en 2028) passent en E (interdiction de louer en 2034).

Dans tous les cas, il est essentiel pour les propriétaires-bailleurs de connaître précisément la nouvelle classification de leur bien afin d’évaluer leur situation au regard de la réglementation en vigueur et du calendrier applicable quant à leurs obligations de rénovation.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements