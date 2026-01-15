Immobilier : « Les vendeurs arrivent en agence avec des réponses générées par l’IA », Vincent Lecamus

Au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo, Vincent Lecamus décrypte l’impact de l’IA sur le métier d’agent immobilier. Il livre une méthode concrète pour apparaître dans les réponses de ChatGPT et anticiper les attentes des vendeurs « augmentés ».

L’intelligence artificielle transforme le premier contact entre vendeurs et professionnels de l’immobilier. Une évolution que Vincent Lecamus, fondateur du média IMO2, observe de près depuis deux ans. « Aujourd’hui, les gens trouvent une agence immobilière via ChatGPT », explique-t-il au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

L’IA, nouveau point d’entrée dans le parcours immobilier

« L’intelligence artificielle est en train de bouleverser la manière dont les particuliers accèdent au marché immobilier », constate Vincent Lecamus. Longtemps marginal, l’usage de ChatGPT ou Gemini est désormais largement répandu : « Au début, seule une main se levait dans mes conférences. Aujourd’hui, c’est presque 100 % de la salle ».

Un tournant qu’il illustre avec une anecdote personnelle : un agent immobilier de Montreuil a vu un client pousser la porte de son agence… après avoir demandé à ChatGPT quelle était la meilleure agence locale. Résultat : « Il était arrivé deuxième, et comme le client n’aime pas les premiers, il a choisi de travailler avec lui », raconte-t-il.

Du SEO au GEO : comprendre le nouveau référencement

Face à cette nouvelle réalité, les agents immobiliers doivent adapter leurs pratiques. Le bon vieux SEO ne suffit plus : « On entre dans l’ère du GEO – Générative Engine Optimization – qui consiste à comprendre comment les IA référencent les réponses qu’elles donnent », décrypte Vincent Lecamus.

Le conseil est simple : tapez dans ChatGPT la requête « quelle est la meilleure agence immobilière à [votre ville] ». Regardez quelles agences apparaissent… et surtout d’où vient l’information. « Il suffit ensuite d’aller commenter les sources citées, y insérer son nom ou celui de son agence. Pas besoin de lien, l’IA reconnaît le nom de marque et le connecte à votre activité », explique-t-il.

L’estimation de biens dopée par l’IA

Les outils d’intelligence artificielle ne changent pas seulement la prospection. Ils influencent déjà les estimations. Vincent Lecamus cite l’histoire de Martine, révélée par Le Figaro : grâce à ChatGPT, elle a pu vendre sa maison 8 500 euros de plus que l’estimation initiale de l’agent immobilier.

La mécanique : son neveu a demandé à ChatGPT une estimation et des arguments pour défendre ce prix. Résultat : une fourchette plus élevée et convaincante. « L’agent a accepté de tenter cette stratégie, et le bien s’est vendu à ce prix. Ce qui était une anecdote va devenir la norme », anticipe Vincent Lecamus.

Les agents doivent reprendre la main sur les réponses de l’IA

Comment réagir à ces clients déjà “briefés” par l’intelligence artificielle ? Pour Vincent Lecamus, il faut anticiper. « Listez les dix questions que vos clients posent le plus souvent, posez-les à ChatGPT ou Gemini, et regardez ce qu’ils répondent », conseille-t-il. Objectif : comprendre les arguments que vos clients auront en tête avant même de vous appeler.

Autre astuce concrète : installer une IA sur son téléphone. « Débriefez vos rendez-vous à l’oral, laissez l’IA générer des comptes-rendus et des mails. Vous allez gagner en productivité et mieux comprendre comment l’utiliser efficacement. »

Écoutez cet épisode de Mon Podcast Immo avec Vincent Lecamus, cofondateur d’Immo 2 sur MySweetimmo ou sur toutes les plateformes d’écoute.

