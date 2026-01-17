Décoration : « On peut créer un cocon pour bébé avec 4 mètres carrés», Bertille Dobler (Maison Kyka)
Ariane Artinian reçoit Bertille Dobler, directrice artistique de Maison Kyka, dans Mon Podcast Immo. Elle partage ses astuces pour créer une chambre d’enfant stylée dans 4 m², même dans un petit appartement parisien.
Dans Mon Podcast Immo, Bertille Dobler, directrice artistique de Maison Kyka, livre ses conseils pour aménager coins bébé et chambres d’enfants, même dans les plus petits espaces. Un enjeu très parisien, où chaque mètre carré compte, et où l’imagination est reine.
Créer un coin nuit bébé en ville : mission possible
Dans les petits appartements urbains, chaque recoin doit être optimisé. Bertille Dobler en fait son terrain de jeu préféré. « On peut faire des merveilles avec 4 ou 5 m² », affirme-t-elle au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo. Fenêtre, verrière ou simple cloison, tout devient prétexte à créer un espace dédié aux tout-petits.
Lit bébé, commode, table à langer, placard : avec un agencement millimétré et des couleurs chaleureuses, l’espace se transforme en cocon. « L’idée, c’est d’avoir une zone fonctionnelle et douce, où bébé et parents trouvent leur place sans sacrifier l’esthétique », résume la directrice artistique de Maison Kyka.
Stimuler les enfants par les couleurs
Contrairement aux idées reçues, les teintes pastel ne sont pas les plus adaptées aux nourrissons. « Les neurosciences recommandent des couleurs vives pour stimuler les bébés », rappelle Bertille Dobler. On oublie le bleu layette ou le jaune beurre, ou alors on les marie avec des tons plus dynamiques et des motifs pour créer du contraste.
Et plus l’enfant grandit, plus sa chambre doit évoluer avec lui. Pour Bertille Dobler, l’important est de préserver l’identité de chacun, surtout quand les enfants partagent leur espace. « On peut créer des lits-alcôves séparés par des rideaux pour que chacun ait son intimité, même dans 10 ou 15 m² », explique-t-elle.
L’astuce : embarquer les ados dans le projet
À l’adolescence, la décoration devient un levier d’appropriation. Bertille Dobler cite l’exemple d’un ado réticent à déménager, mais séduit par une chambre conçue autour de ses passions : skateboards et baskets. Résultat ? « Il voulait déménager plus que ses parents ! »
Les chambres d’enfants sont aussi une affaire de mobilier intelligent. Le rangement est la clé : « Des tiroirs plutôt que des étagères, à hauteur d’enfant, et si possible étiquetés pour leur apprendre à s’y retrouver et à ranger eux-mêmes. »
Une chambre pensée = un appartement valorisé
Investir dans une chambre bien conçue ne relève pas que de l’esthétique ou du confort : c’est aussi un atout à la revente. « Un 50 m² avec une chambre polyvalente — coin nuit, bureau, chambre bébé — se valorise mieux qu’un deux-pièces classique », assure Bertille Dobler.
Côté budget, comptez entre 1700 et 2500 euros du mètre carré pour une rénovation complète d’une chambre d’enfant. Et pour durer, mieux vaut du mobilier sur mesure, évolutif au fil des années, et des pièces de seconde main déjà débarrassées de leurs solvants. « C’est plus sain, et souvent plus joli », conclut Bertille Dobler.
Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Bertille Dobler (Maison Kyka) sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.