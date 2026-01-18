« L’agent fait 100% du travail, il mérite 100% des honoraires », Michaël Benchabat (MeilleursBiens)

Michaël Benchabat, PDG de MeilleursBiens, explique à Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo comment son réseau attire les professionnels de l’immobilier avec un modèle sans commission, 100% libre, 100% digital.

Invité de Mon Podcast Immo, Michaël Benchabat, PDG fondateur de MeilleursBiens, détaille son modèle de réseau 100% commissions. Objectif affiché : recruter 600 mandataires en 14 mois. Un défi ambitieux dans un métier en pleine mutation, à l’ère de l’IA.

Le métier d’agent immobilier évolue à grande vitesse. Digitalisation, intelligence artificielle, quête de liberté : les attentes changent, les modèles aussi. Au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Michaël Benchabat, PDG fondateur de MeilleursBiens, pose le décor : « Le métier a énormément muté, surtout depuis le Covid. La digitalisation et l’intelligence artificielle nous font entrer dans une nouvelle dimension. »

Un modèle qui promet 100% de commission aux mandataires

Créé il y a 15 ans comme agence digitale, MeilleursBiens s’est transformé depuis 5 ans en réseau de mandataires. Sa particularité : un système d’abonnement mensuel qui permet aux agents de percevoir l’intégralité de leurs honoraires. « L’agent fait 100% du travail, il mérite 100% de ses honoraires », martèle Michaël Benchabat.

Le réseau vise des profils aguerris, en quête de liberté et d’outils performants. « Beaucoup d’indépendants ne le sont pas vraiment, déplore-t-il. Chez nous, ils peuvent travailler où ils veulent, comme ils veulent. »

L’IA au service de l’humain, pas en remplacement

Pour Michaël Benchabat, l’intelligence artificielle ne menace pas l’humain, elle l’augmente. Son objectif : libérer les agents des tâches chronophages, sans valeur ajoutée. Estimations, rédaction d’annonces, homestaging, prospection : tout peut se faire sur mobile, grâce à une plateforme développée en interne.

Mais attention à l’usage : « Deux personnes utilisant la même IA peuvent obtenir des résultats très différents. Tout dépend de la manière de la challenger », explique-t-il. L’enjeu est de bien qualifier les données, sans tomber dans l’impasse du sur-contrôle. « On est ultra réglementé en Europe. Il faut arrêter de charger la mule si on veut innover. »

Des ambitions de développement fortes en France et dans les DOM

Aujourd’hui, MeilleursBiens revendique 412 mandataires répartis sur 85 départements, y compris à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. Mais le réseau voit plus grand. « Il nous reste beaucoup de zones blanches. Notre objectif est d’atteindre 1 000 agents d’ici 14 mois », annonce Michaël Benchabat.

Avec ce maillage renforcé, le PDG espère faciliter les synergies entre professionnels. « On veut que les agents puissent faire du business entre eux, dans toute la France et les DOM-TOM. » Le message est clair : MeilleursBiens recrute, et vite.

Liberté, équité, rentabilité : un pari sur l’avenir du métier

En pleine crise du marché, le modèle MeilleursBiens cherche à s’imposer comme une alternative moderne et rentable. « Il y a encore trop d’agents qui travaillent à l’ancienne. Nous, on veut les aider à passer un cap », conclut Michaël Benchabat.

Son ambition ? Repositionner l’agent immobilier au centre du jeu, armé de technologie, de liberté… et de l’intégralité de ses commissions.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Michaël Benchabat sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

