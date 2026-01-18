« L’agent fait 100% du travail, il mérite 100% des honoraires », Michaël Benchabat (MeilleursBiens)
Michaël Benchabat, PDG de MeilleursBiens, explique à Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo comment son réseau attire les professionnels de l’immobilier avec un modèle sans commission, 100% libre, 100% digital.
Invité de Mon Podcast Immo, Michaël Benchabat, PDG fondateur de MeilleursBiens, détaille son modèle de réseau 100% commissions. Objectif affiché : recruter 600 mandataires en 14 mois. Un défi ambitieux dans un métier en pleine mutation, à l’ère de l’IA.
Le métier d’agent immobilier évolue à grande vitesse. Digitalisation, intelligence artificielle, quête de liberté : les attentes changent, les modèles aussi. Au micro de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Michaël Benchabat, PDG fondateur de MeilleursBiens, pose le décor : « Le métier a énormément muté, surtout depuis le Covid. La digitalisation et l’intelligence artificielle nous font entrer dans une nouvelle dimension. »
Un modèle qui promet 100% de commission aux mandataires
Créé il y a 15 ans comme agence digitale, MeilleursBiens s’est transformé depuis 5 ans en réseau de mandataires. Sa particularité : un système d’abonnement mensuel qui permet aux agents de percevoir l’intégralité de leurs honoraires. « L’agent fait 100% du travail, il mérite 100% de ses honoraires », martèle Michaël Benchabat.
Le réseau vise des profils aguerris, en quête de liberté et d’outils performants. « Beaucoup d’indépendants ne le sont pas vraiment, déplore-t-il. Chez nous, ils peuvent travailler où ils veulent, comme ils veulent. »
L’IA au service de l’humain, pas en remplacement
Pour Michaël Benchabat, l’intelligence artificielle ne menace pas l’humain, elle l’augmente. Son objectif : libérer les agents des tâches chronophages, sans valeur ajoutée. Estimations, rédaction d’annonces, homestaging, prospection : tout peut se faire sur mobile, grâce à une plateforme développée en interne.
Mais attention à l’usage : « Deux personnes utilisant la même IA peuvent obtenir des résultats très différents. Tout dépend de la manière de la challenger », explique-t-il. L’enjeu est de bien qualifier les données, sans tomber dans l’impasse du sur-contrôle. « On est ultra réglementé en Europe. Il faut arrêter de charger la mule si on veut innover. »
Des ambitions de développement fortes en France et dans les DOM
Aujourd’hui, MeilleursBiens revendique 412 mandataires répartis sur 85 départements, y compris à La Réunion, en Martinique et en Guadeloupe. Mais le réseau voit plus grand. « Il nous reste beaucoup de zones blanches. Notre objectif est d’atteindre 1 000 agents d’ici 14 mois », annonce Michaël Benchabat.
Avec ce maillage renforcé, le PDG espère faciliter les synergies entre professionnels. « On veut que les agents puissent faire du business entre eux, dans toute la France et les DOM-TOM. » Le message est clair : MeilleursBiens recrute, et vite.
Liberté, équité, rentabilité : un pari sur l’avenir du métier
En pleine crise du marché, le modèle MeilleursBiens cherche à s’imposer comme une alternative moderne et rentable. « Il y a encore trop d’agents qui travaillent à l’ancienne. Nous, on veut les aider à passer un cap », conclut Michaël Benchabat.
Son ambition ? Repositionner l’agent immobilier au centre du jeu, armé de technologie, de liberté… et de l’intégralité de ses commissions.
