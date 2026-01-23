Immobilier de prestige : Sotheby’s France-Monaco signe une année 2025 record malgré les turbulences économiques
Malgré un contexte politique et socio-économique plus compliqué que jamais, les résultats 2025 s’avèrent étonnamment excellents selon Sotheby’s International Realty France-Monaco
- Sotheby’s International Realty France-Monaco indique avoir réalisé plus de 970 ventes de prestige en 2025, soit une hausse de 30 % du nombre de transactions par rapport à 2024.
- Le volume total de ventes atteint près de 2 milliards d’euros en 2025, en progression de 40 % sur un an selon le réseau.
- Le prix moyen des biens vendus s’élève à 1,95 million d’euros, le niveau le plus élevé jamais observé par le réseau en France.
- Le quatrième trimestre 2025 devient le plus important jamais enregistré par le réseau, avec plus de 650 millions d’euros de volume de ventes.
Inflation, incertitudes politiques, tensions internationales : le contexte aurait pu freiner le marché. Pourtant, Sotheby’s International Realty France-Monaco revendique une année 2025 historique, portée par le très haut de gamme et le retour des acheteurs internationaux.
Une année 2025 record portée par le très haut de gamme
En 2025, les plus de 70 agences de Sotheby’s International Realty France-Monaco ont conclu plus de 970 transactions de prestige, contre environ 750 un an plus tôt. Cette progression du nombre de ventes s’est accompagnée d’une montée en gamme marquée, avec un prix moyen proche de 2 millions d’euros sur l’ensemble du territoire français.
L’activité s’est particulièrement renforcée sur les tranches de prix élevées. Le réseau recense plus de 150 ventes comprises entre 2 et 5 millions d’euros. Plus de 50 transactions ont dépassé les 5 millions d’euros, dont quatre au-delà de 40 millions d’euros. Une vente a même franchi le seuil des 50 millions d’euros en 2025.
Ces résultats traduisent une concentration des acheteurs sur des biens rares et immédiatement habitables, dans un contexte économique pourtant tendu.
Pourquoi le marché du prestige s’est stabilisé en 2025
Après une année 2024 et un début 2025 marqués par une forte volatilité, le marché de l’immobilier de prestige s’est stabilisé à partir du printemps.
« Cette stabilisation s’explique par le retour continu des acheteurs étrangers, l’ajustement des prix partout en France et la baisse progressive des taux d’intérêt », explique Alexander Kraft, président-directeur général de Sotheby’s International Realty France-Monaco.
Selon lui, cette évolution a favorisé un marché plus favorable aux acheteurs, avec davantage de biens disponibles, des vendeurs plus ouverts à la négociation et des prix globalement réalignés. Ce contexte a permis à des acquéreurs disposant de liquidités de se positionner sur des biens de grande qualité, sans compromis sur l’emplacement ou l’état du logement.
« En plus des acheteurs étrangers, on observe une clientèle française aisée qui se tourne vers la pierre face aux incertitudes politiques en France », ajoute Alexander Kraft.
Paris, Côte d’Azur et montagne, moteurs du record
Les marchés traditionnellement les plus dynamiques concentrent l’essentiel des transactions les plus élevées. À Paris et en Île-de-France, les agences du réseau situées dans plusieurs arrondissements parisiens et à Neuilly-sur-Seine ont réalisé plus de 30 ventes comprises entre 3 et 10 millions d’euros, ainsi qu’une dizaine de transactions supérieures à 10 millions d’euros, certaines dépassant 40 millions d’euros.
Sur la Côte d’Azur, les six agences du réseau ont enregistré 72 ventes entre 1 et 5 millions d’euros, ainsi que plusieurs transactions au-delà de 10 millions d’euros. En montagne, les agences de Megève et Méribel ont conclu plusieurs ventes comprises entre 2 et 40 millions d’euros, complétées par une activité soutenue à Courchevel, Chamonix et dans d’autres stations alpines.
Le réseau indique également avoir observé des niveaux de prix records dans d’autres régions françaises, notamment dans le grand Sud-Ouest, en Bretagne et en Normandie, confirmant l’élargissement géographique du marché du prestige.