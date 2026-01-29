Immobilier en Bretagne : « Le marché reste actif, à condition de rester au bon prix »

Malgré un contexte économique plus incertain, l’immobilier de caractère résiste en Bretagne. Gilles Durin, directeur régional Bretagne du groupe Patrice Besse, analyse les profils d’acheteurs et l’enjeu clé du prix en 2026.

Malgré une conjoncture politique et économique plus incertaine, l’immobilier de caractère continue de susciter l’intérêt en Bretagne. Gilles Durin, directeur régional Bretagne du groupe Patrice Besse, analyse la dynamique du marché, le profil des acquéreurs et les conditions nécessaires pour maintenir l’activité dans les mois à venir.

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?

Gilles Durin : L’immobilier de caractère en Bretagne reste actif malgré une conjoncture actuelle plus frileuse, liée aux difficultés politiques et économiques. La région bénéficie d’une aura climatique, d’une qualité de vie reconnue et d’un parc immobilier de caractère suffisamment vaste et diversifié pour répondre aux attentes des amateurs de patrimoine.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Gilles Durin : Le profil majoritaire des acquéreurs correspond avant tout à une clientèle en recherche d’un lieu et d’une histoire. La clientèle française représente une grande part de nos clients, notamment des expatriés, mais la clientèle étrangère est de plus en plus présente, en particulier en provenance du Benelux et des États-Unis.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Gilles Durin : La tendance est plus que jamais à une consolidation de l’attractivité de la Bretagne pour les années à venir. La région combine des atouts géographiques et économiques ainsi qu’un patrimoine riche. Pour que le marché reste actif en 2026, les biens devront être proposés au bon prix.

