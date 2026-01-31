Immobilier : « La joie de sous-louer en toute légalité… et de partager les gains », Appoline Despins (Joyloc)

Appolline Despins présente Joyloc, une solution légale et gagnant-gagnant pour sécuriser la sous-location entre locataires, propriétaires et agences immobilières.

Locataire, et si vous pouviez arrondir vos fins de mois sans enfreindre la loi ? C’est exactement ce que propose Joyloc, une plateforme qui propose de réinventer la sous-location en toute transparence. « C’est une solution légale, assurée et encadrée qui permet au locataire de sous-louer en courte durée… avec l’accord du propriétaire et de l’agence », explique sa fondatrice Appolline Despins à Baptiste Julien Blandet micro de Mon Podcast Immo..

Newsletter MySweetimmo

Une nouvelle approche de la location courte durée

Face aux restrictions croissantes qui frappent les locations touristiques dans les grandes villes, Joyloc propose une alternative légale et… collaborative. Le principe est simple : permettre aux locataires de sous-louer leur résidence principale sur des plateformes comme Airbnb, à condition de partager les revenus générés avec le propriétaire – et parfois l’agence immobilière.

« Joyloc, c’est un cercle vertueux : chacun y trouve son compte », résume la fondatrice.

Ce modèle répond à une double problématique : celle du locataire qui cherche un complément de revenus sans prendre de risques, et celle du propriétaire qui souhaite valoriser son bien, tout en gardant le contrôle.

Un cadre gagnant-gagnant… et légal

Fini les tensions liées aux sous-locations non déclarées. Joyloc se positionne comme une solution de médiation. L’annonce est diffusée via Airbnb, mais gérée directement sur Joyloc. Une commission de 12 % est prélevée sur chaque réservation, sans abonnement.

« Beaucoup de locataires n’osent pas encore en parler à leur propriétaire. Joyloc apporte un cadre clair, légal et assurantiel », souligne Appolline Despins.

La plateforme équipe déjà des agences partenaires et séduit des bailleurs qui cherchent à optimiser leur rendement locatif dans le respect des règles.

Une alternative à la vacance locative et un levier pour les agences

Joyloc peut aussi fluidifier les colocations, ou encore réduire la vacance locative : « Quand un colocataire quitte un logement, le locataire restant peut sous-louer légalement une chambre ».

L’ambition est claire : séduire les professionnels de l’immobilier, notamment les gestionnaires locatifs, pour qu’ils deviennent prescripteurs. Joyloc est aussi en levée de fonds pour accélérer son développement… et s’ouvrir à l’international.

Vous voulez comprendre comment encadrer légalement la sous-location et partager les revenus entre locataires, propriétaires et agences ? Écoutez cet épisode de Mon Podcast Immo avec Appolline Despins, fondatrice de Joyloc, disponible sur MySweetImmo et toutes les plateformes.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements