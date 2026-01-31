Immobilier : « La joie de sous-louer en toute légalité… et de partager les gains », Appoline Despins (Joyloc)
Appolline Despins présente Joyloc, une solution légale et gagnant-gagnant pour sécuriser la sous-location entre locataires, propriétaires et agences immobilières.
Locataire, et si vous pouviez arrondir vos fins de mois sans enfreindre la loi ? C’est exactement ce que propose Joyloc, une plateforme qui propose de réinventer la sous-location en toute transparence. « C’est une solution légale, assurée et encadrée qui permet au locataire de sous-louer en courte durée… avec l’accord du propriétaire et de l’agence », explique sa fondatrice Appolline Despins à Baptiste Julien Blandet micro de Mon Podcast Immo..
Une nouvelle approche de la location courte durée
Face aux restrictions croissantes qui frappent les locations touristiques dans les grandes villes, Joyloc propose une alternative légale et… collaborative. Le principe est simple : permettre aux locataires de sous-louer leur résidence principale sur des plateformes comme Airbnb, à condition de partager les revenus générés avec le propriétaire – et parfois l’agence immobilière.
« Joyloc, c’est un cercle vertueux : chacun y trouve son compte », résume la fondatrice.
Ce modèle répond à une double problématique : celle du locataire qui cherche un complément de revenus sans prendre de risques, et celle du propriétaire qui souhaite valoriser son bien, tout en gardant le contrôle.
Un cadre gagnant-gagnant… et légal
Fini les tensions liées aux sous-locations non déclarées. Joyloc se positionne comme une solution de médiation. L’annonce est diffusée via Airbnb, mais gérée directement sur Joyloc. Une commission de 12 % est prélevée sur chaque réservation, sans abonnement.
« Beaucoup de locataires n’osent pas encore en parler à leur propriétaire. Joyloc apporte un cadre clair, légal et assurantiel », souligne Appolline Despins.
La plateforme équipe déjà des agences partenaires et séduit des bailleurs qui cherchent à optimiser leur rendement locatif dans le respect des règles.
Une alternative à la vacance locative et un levier pour les agences
Joyloc peut aussi fluidifier les colocations, ou encore réduire la vacance locative : « Quand un colocataire quitte un logement, le locataire restant peut sous-louer légalement une chambre ».
L’ambition est claire : séduire les professionnels de l’immobilier, notamment les gestionnaires locatifs, pour qu’ils deviennent prescripteurs. Joyloc est aussi en levée de fonds pour accélérer son développement… et s’ouvrir à l’international.
