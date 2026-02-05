Réseau immobilier : Le Groupe Evoriel renforce sa direction avec deux nominations clés

Le Groupe Evoriel annonce l’arrivée, au sein de son Comité de Direction Générale, d’Alexandra Medioni, nommée Directrice de l’Expérience Client et du Développement, et de Marie-Laure Vaganay, Directrice de la Communication.

Le groupe Evoriel annonce l’arrivée de deux nouvelles dirigeantes au sein de son comité de direction générale. Alexandra Medioni et Marie-Laure Vaganay prennent respectivement en charge l’expérience client, le développement et la communication, à un moment clé de la stratégie du groupe.

Une gouvernance renforcée pour accompagner une phase d’accélération

Le groupe Evoriel poursuit la structuration de sa gouvernance en annonçant l’entrée de deux nouvelles dirigeantes au sein de son comité de direction générale. Cette évolution s’inscrit dans une phase d’accélération stratégique pour le groupe, qui entend consolider ses marques et renforcer la cohérence de son organisation.

« Ces deux nominations s’inscrivent dans une dynamique de consolidation de la gouvernance et marquent une étape clé dans l’accélération d’Evoriel », indique Erwan Dupuy, Président-directeur général du groupe. L’objectif affiché est de placer la satisfaction client et la confiance dans les marques au cœur de la stratégie.

L’expérience client et le développement confiés à Alexandra Medioni

Alexandra Medioni est nommée Directrice de l’Expérience Client et du Développement. Elle occupait auparavant le poste de Directrice générale adjointe Sales & Marketing de R3, filiale du groupe Crédit Agricole, où elle a participé au développement commercial et à la structuration d’activités de conseil et de financement liées à la transition environnementale.

Diplômée de KEDGE Business School, elle a débuté sa carrière chez Schindler puis Thyssenkrupp, sur des fonctions de marketing, de ventes et d’animation de réseau. En 2015, elle rejoint Gaz Européen, au sein du groupe Butagaz, pour accompagner la croissance et la diversification des activités. Promue Directrice générale adjointe en 2020, elle quitte le groupe en 2023 pour créer sa propre structure de conseil, intervenant auprès d’entreprises en phase d’accélération ou de transformation, ainsi que dans des comités de sélection et advisory boards de start-ups.

« Je suis ravie de rejoindre aujourd’hui le groupe Evoriel pour fédérer les équipes autour d’une culture de qualité de service, accélérer la croissance organique et renforcer durablement la satisfaction clients », souligne-t-elle.

La communication stratégique pilotée par Marie-Laure Vaganay

Marie-Laure Vaganay prend, pour sa part, la direction de la communication du groupe Evoriel. Diplômée de l’ESCP, elle accompagne depuis 2016, via son cabinet de conseil fondé à Londres puis aux Pays-Bas, des groupes internationaux, des scale-up et des organisations à impact dans leurs stratégies de réputation, d’engagement et de transformation.

Son parcours comprend également des fonctions de direction au sein de grands groupes internationaux. Elle a notamment été Directrice de la communication corporate chez Kering Americas à New York, puis Directrice de la communication corporate et marques chez Procter & Gamble France, après un parcours entamé chez P&G en 1997 dans le marketing et la communication.

« Rejoindre le groupe Evoriel est une opportunité de mettre la communication au service d’un projet de transformation ambitieux », explique-t-elle, évoquant la volonté de construire une parole claire et crédible à destination des collaborateurs, investisseurs, partenaires et acteurs institutionnels.

