Immobilier Paris : Thibault Comelli et Qays Berber, deux leaders quittent leur réseau pour fonder Delange Immobilier
Qays Berber et Thibault Comelli, deux figures d’un grand réseau immobilier, lancent les agences Delange. Elles s’appuient sur une expérience reconnue, des résultats et un ancrage fort dans deux quartiers parisiens à haute valeur patrimoniale et résidentielle.
Dans un secteur de plus en plus uniformisé, deux figures majeures d’un grand réseau immobilier, Thibault Comelli et Qays Berber, ont choisi l’indépendance. Leur pari : créer un nouveau réseau parisien : Delange Immobilier.
Leurs deux agences dans le 5ᵉ et le 13ᵉ, situées rue Monge et avenue des Gobelins, en sont les fondations. Elles défendent une vision plus libre et plus humaine du métier.
Une expertise terrain et de l’écoute
Après plus de dix ans dans un grand réseau, Thibault Comelli et Qays Berber misent sur :
- l’écoute plutôt que les scripts,
- l’expertise de terrain plutôt que les modèles nationaux,
- et une approche sur mesure pour chaque client.
« Ce changement d’identité s’inscrit dans la continuité de ce qui a toujours fait notre réputation », expliquent-ils. « Il affirme ce qui nous distingue depuis le début : chaque projet bénéficie d’une approche sur mesure, chaque relation repose sur l’écoute et la confiance. Notre expertise de terrain s’appuie sur une connaissance approfondie de chaque immeuble et de chaque rue de nos quartiers. »
Pourquoi “Delange” ?
Le nom fait référence à Auguste Emile Delange, architecte et sculpteur actif pendant les grands travaux haussmanniens. Un hommage à l’élégance architecturale parisienne, mais aussi à ceux qui l’ont façonnée
avec passion et rigueur.
« Nous voulions nous affranchir des formules toutes faites pour retrouver l’essence de notre métier : écouter, comprendre, accompagner. Chez Delange, chaque projet est unique, chaque relation est personnalisée, chaque client est traité avec une attention constante», précisent-ils.
Bientôt un nouveau réseau indépendant parisien
Delange Immobilier entend consolider ses deux agences avant d’accompagner d’autres professionnels partageant cette vision. À Paris, puis ailleurs, l’ambition est claire : faire émerger un réseau indépendant porté par des acteurs de terrain engagés.
“Nous voulons redonner du sens à notre métier. Pas de discours formaté : juste de la rigueur, de la proximité et de vrais résultats”, concluent-ils.