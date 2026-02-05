Réseau immobilier : We Invest France intègre BL Agents et atteint 700 conseillers

We Invest France annonce l’intégration de BL Agents et atteint 700 conseillers immobiliers. Son PDG, Xavier Belvaux, revendique un modèle hybride agences-mandataires pour accompagner la croissance du réseau.

We Invest France annonce l’intégration du réseau BL Agents et franchit une nouvelle étape. Avec ce rapprochement, le groupe rassemble désormais 700 conseillers immobiliers en France, autour d’un modèle hybride associant agences immobilières et mandataires indépendants.

Un modèle hybride déployé sous marque unifiée

Avec l’intégration de BL Agents, We Invest France renforce son organisation autour d’un modèle hybride associant agences immobilières et mandataires indépendants. Le réseau met en avant une structuration commune, reposant sur des outils partagés et un fichier unique.

Cette opération intervient après le rachat de la franchise française de We Invest, finalisé en janvier 2026. Elle s’inscrit dans la stratégie du réseau : intégrer le top 12 des réseaux de mandataires d’ici 2027, puis atteindre 200 agences et 1 000 conseillers à l’horizon 2029.

À la tête de We Invest France depuis un peu plus de 16 mois, Xavier Belvaux explique que le rapprochement avec BL Agents s’inscrit dans une vision qu’il défend depuis son arrivée : « Faire évoluer l’immobilier dans un sens clair : un modèle hybride où agents immobiliers et mandataires collaborent ensemble, et chaque entrepreneur peut choisir son modèle partout en France. »

Il ajoute : « le marché change, les attentes clients évoluent, et la vraie différence aujourd’hui ne se joue plus sur les enseignes, mais sur les conseillers de terrain et leur capacité à offrir une expérience ultra-personnalisée. La rencontre avec Nicolas s’est imposée comme une évidence. Nous partageons les mêmes valeurs et la même volonté de construire une grande communauté d’entrepreneurs respectée, engagée et performante. BL Agents devient We Invest naturellement, parce que nos trajectoires étaient déjà alignées. »

Une continuité revendiquée par BL Agents

Fondateur de BL Agents, Nicolas Lemay présente ce rapprochement comme la poursuite d’un projet déjà engagé. « BL Agents s’est construit sur des valeurs fortes : la cohésion, l’entraide, le partage et la dynamique de groupe. Nous avons toujours défendu un réseau à taille humaine, proche de ses conseillers et profondément entrepreneurial.»

Et de péciser : « La rencontre avec Xavier a été déterminante. Très vite, une évidence s’est imposée : nous partagions la même vision de l’immobilier, la même exigence humaine et la même volonté de respecter chaque conseiller comme un entrepreneur à part entière. Rejoindre We Invest est une continuité naturelle. BL Agents devient We Invest pour aller plus loin, ensemble. »

