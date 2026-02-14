Prix de l’immobilier à Annecy : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Annecy? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Préfecture de la Haute-Savoie, Annecy s’impose comme l’un des marchés immobiliers les plus attractifs – et les plus chers – des Alpes françaises. Son cadre de vie exceptionnel, entre lac et montagnes, conjugué à un bassin d’emploi dynamique et à une forte attractivité touristique, structure durablement la demande. Les derniers indicateurs confirment un marché toujours tendu, avec des prix élevés, une hausse marquée sur un an, et des rendements locatifs mécaniquement limités.

Vous êtes propriétaire à Annecy ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier annécien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier alpin à prix élevés

À Annecy, le prix moyen des appartements atteint 5 955 €/m², un niveau très élevé qui place la ville parmi les marchés les plus chers hors Île-de-France.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 7 527 €/m², traduisant la rareté de l’habitat individuel dans un contexte foncier fortement contraint. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 6 019 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché annécien.

Appartements : une hausse solide sur un an

Le marché des appartements reste dynamique. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,6 % sur un mois), mais progressent sur trois mois (+1,7 %).

Sur un an, la hausse atteint +6,0 %, confirmant la pression persistante de la demande. À moyen terme, les prix restent quasi stables (–0,3 % sur trois ans), avant une progression significative sur cinq ans (+14,3 %).

Maisons : une dynamique toujours soutenue

Le segment des maisons affiche une trajectoire globalement positive. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,6 % sur un mois, –1,4 % sur trois mois).Sur un an, la hausse atteint +6,8 %, traduisant l’attrait constant pour l’habitat individuel. À moyen et long terme, la dynamique reste favorable (+0,7 % sur trois ans, +19,8 % sur cinq ans).

Des écarts de prix marqués selon les secteurs

À Annecy, les écarts de prix sont particulièrement sensibles selon la proximité du lac, du centre-ville et des axes de circulation. Les quartiers les plus recherchés concentrent les niveaux de prix les plus élevés, tandis que certains secteurs plus périphériques offrent des valeurs légèrement plus contenues, sans toutefois devenir réellement accessibles.

La rareté de l’offre demeure un facteur clé de soutien des prix.

Des loyers élevés et des rendements contenus

Le marché locatif annécien affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 18,3 €/m², contre 22,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 18,5 €/m².Compte tenu des prix d’achat très élevés, les rendements locatifs restent contenus, confirmant le caractère patrimonial du marché.

Combien coûte un T2 à Annecy ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 5 955 €/m² × 40 m² ≈ 238 200 €

Loyer mensuel estimatif : 18,3 €/m² × 40 m² ≈ 732 €

Rendement locatif brut : 3,7 % sur 12 mois

Un rendement modéré, typique d’un marché résidentiel et patrimonial très tendu.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les équilibres locaux.

Les résidences secondaires représentent 6,1 % des logements, un taux significatif, qui renforce la tension sur l’offre. Le taux de logements vacants s’établit à 6,5 %, un niveau relativement bas.

La part de propriétaires occupants atteint 50 %, traduisant une forte stabilité résidentielle.

Le revenu médian, établi à 40 541 € (Insee 2023), figure parmi les plus élevés des grandes villes françaises, en cohérence avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour cette commune, mais la rareté de l’offre contribue généralement à limiter les négociations prolongées.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

