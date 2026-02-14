Prix de l’immobilierSaint-Germain-en-Laye : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Saint-Germain-en-Laye? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans les Yvelines, à l’ouest de Paris, Saint-Germain-en-Laye s’impose comme l’un des marchés immobiliers les plus cotés de la grande couronne francilienne. Sa proximité immédiate avec la capitale, son cadre résidentiel recherché et son offre scolaire réputée structurent durablement la demande.

Après plusieurs années de forte tension, les indicateurs traduisent aujourd’hui un marché toujours haut de gamme, mais marqué par des dynamiques différenciées selon les typologies de biens. Les chiffres arrêtés au 1er février 2026 confirment une progression mesurée sur les appartements, une phase d’ajustement sur les maisons et des rendements locatifs globalement contenus.

Analyse détaillée.

Vous êtes propriétaire à Saint-Germain-en-Laye ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier saint-germanois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier parmi les plus chers de l’ouest parisien

À Saint-Germain-en-Laye, le prix moyen des appartements atteint 8 165 €/m², positionnant la commune parmi les marchés les plus onéreux hors Paris intra-muros. Ce niveau de prix reflète la rareté de l’offre, la qualité du parc immobilier et l’attractivité résidentielle durable de la ville.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 6 402 €/m², traduisant une hiérarchie de prix différente de celle observée dans certaines communes voisines, en raison d’un parc de maisons plus diversifié et parfois plus excentré.

Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 7 873 €/m², confirmant le positionnement haut de gamme du marché local.

Appartements : une progression modérée et régulière

Le marché des appartements affiche une dynamique relativement stable. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,1 % sur un mois, +1,6 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +3,8 %, traduisant une reprise mesurée dans un contexte de sélection accrue des acheteurs. À moyen et long terme, les évolutions restent contenues (–0,1 % sur trois ans, +2,5 % sur cinq ans), signe d’un marché arrivé à maturité, où les marges de progression sont désormais limitées.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Manosque : Les clés du marché en février 2026

Maisons : une phase d’ajustement après plusieurs années de hausse

Le segment des maisons montre des signes de repli. À court terme, les prix reculent (–1,3 % sur un mois, –2,2 % sur trois mois).

Sur un an, la baisse s’établit à –2,0 %, confirmant un ajustement après plusieurs années de forte valorisation. À moyen terme, le repli se poursuit (–10,2 % sur trois ans, –4,7 % sur cinq ans), traduisant un repositionnement du marché face à une demande plus sélective et à des contraintes budgétaires accrues pour les ménages.

Des écarts de prix marqués selon les quartiers et les biens

À Saint-Germain-en-Laye, les écarts de prix restent sensibles selon les quartiers, la proximité des gares, du centre-ville historique et des établissements scolaires les plus recherchés. Les appartements bien situés et les biens de qualité conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que certains secteurs plus périphériques ou les maisons les plus énergivores subissent davantage les ajustements.

La typologie du bien et son état jouent un rôle déterminant dans la capacité à maintenir le niveau de prix.

Des loyers élevés et des rendements différenciés

Le marché locatif saint-germanois se caractérise par des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 22,1 €/m², contre 26,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 22,8 €/m².

Compte tenu des prix d’acquisition élevés, les rendements locatifs demeurent modérés. Ils s’établissent autour de 3,3 % pour les appartements et peuvent atteindre près de 5 % sur certaines maisons, confirmant un marché avant tout patrimonial.

Combien coûte un T2 à Saint-Germain-en-Laye ?

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 8 165 €/m² × 40 m² ≈ 326 600 €

Loyer mensuel estimatif : 22,1 €/m² × 40 m² ≈ 884 €

Rendement locatif brut : 3,3 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché résidentiel premium, privilégiant la sécurité et la valorisation à long terme.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur les équilibres locaux. Les résidences secondaires représentent 3,7 % des logements, confirmant une vocation majoritairement résidentielle. La part de propriétaires occupants atteint 46 %, traduisant une stabilité résidentielle marquée.

Le revenu médian s’établit à 55 145 € (Insee 2023), l’un des plus élevés des Yvelines, en cohérence avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens ne sont pas communiqués à date pour cette commune, mais la tension persistante sur certains segments contribue à limiter les négociations prolongées pour les biens les mieux positionnés.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Saint-Germain-en-Laye reste un marché exigeant, mais offrant une forte sécurité patrimoniale. La progression modérée des prix sur les appartements peut constituer une fenêtre d’opportunité pour les acquéreurs disposant d’un projet long terme. Si vous vendez. Dans un marché devenu plus sélectif, la qualité du bien, son emplacement et son positionnement prix sont déterminants. Les biens correctement valorisés continuent de trouver preneur, malgré des arbitrages plus longs. Si vous investissez. Les rendements sont contenus, mais la qualité de la demande locative et la stabilité du marché font de Saint-Germain-en-Laye un territoire adapté à une stratégie patrimoniale sécurisée.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-démographiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements