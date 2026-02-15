Prix de l’immobilier à Tours : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Saint-Germain-en-Laye ? Découvrez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Indre-et-Loire, en région Centre-Val de Loire, Tours s’impose comme une ville universitaire et tertiaire attractive, à mi-chemin entre Paris et l’Ouest. Portée par une bonne qualité de vie et une desserte ferroviaire efficace, la ville a connu une hausse marquée de ses prix ces dernières années, avant d’entrer dans une phase d’ajustement plus nette.

Vous êtes propriétaire à Tours ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier tourangeau, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier de grande ville régionale, à des niveaux de prix intermédiaires

À Tours, le prix moyen des appartements s’établit à 2 924 €/m², positionnant la ville dans une gamme de prix intermédiaire, nettement inférieure aux grandes métropoles, mais supérieure à de nombreuses villes moyennes.

Le segment des maisons, plus contraint (19 % du parc), affiche un prix moyen de 3 397 €/m², traduisant une prime pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 023 €/m², confirmant le positionnement médian du marché tourangeau.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Annecy : Les clés du marché en février 2026

Appartements : un marché en phase de correction

Le marché des appartements montre des signaux contrastés. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,7 % sur un mois, +0,4 % sur trois mois), suggérant un frémissement de l’activité.

En revanche, sur un an, les prix reculent de –4,3 %, et la baisse se poursuit à moyen terme (–7,0 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste modérée (+4,8 %), traduisant un marché arrivé à maturité après une phase de hausse rapide.

À lire aussi Prix de l’immobilier à Carcassonne : Les clés du marché en février 2026

Maisons : une baisse plus marquée sur le moyen terme

Le marché des maisons apparaît plus sous pression. À court terme, les prix sont quasi stables (+0,1 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–2,0 %).

Sur un an, la baisse atteint –5,9 %, et s’accentue à moyen terme (–11,5 % sur trois ans). Sur cinq ans, l’évolution devient négative (–6,9 %), illustrant un segment particulièrement sensible aux conditions de financement et aux arbitrages budgétaires.

Des écarts de prix liés aux quartiers et à la typologie

À Tours, la localisation reste déterminante. Les quartiers centraux et bien desservis par le tramway conservent une meilleure tenue des prix, tandis que certains secteurs périphériques connaissent des ajustements plus marqués.

Les appartements constituent le cœur du marché, portés par la population étudiante et les jeunes actifs, tandis que les maisons s’adressent davantage à une clientèle familiale plus contrainte budgétairement.

Des loyers stables, des rendements corrects

Le marché locatif tourangeau demeure équilibré. Les appartements se louent en moyenne 13,8 €/m², contre 12,9 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 13,6 €/m².

Rapportés à des prix d’achat en recul, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs corrects, sans excès, dans un marché relativement sécurisé.

Combien coûte un T2 à Tours ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 2 924 €/m² × 40 m² ≈ 116 960 €

Loyer mensuel estimatif : 13,8 €/m² × 40 m² ≈ 552 €

Rendement locatif brut : 5,7 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché de ville universitaire en phase d’ajustement.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les dynamiques du marché tourangeau. Ces indicateurs, par nature stables, permettent de comprendre les évolutions de prix et de délais.

Les résidences secondaires représentent 3,4 % des logements, confirmant un marché quasi exclusivement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 33 %, traduisant une forte proportion de locataires.

Le revenu médian, établi à 31 276 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale.

Les délais de vente moyens s’établissent à 75 jours, contre 76 jours un an plus tôt, signalant un marché plus lent, mais relativement stable.

Les conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Tours offre actuellement des opportunités, notamment sur les maisons et les appartements nécessitant une négociation, dans un contexte de baisse des prix. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, le positionnement prix est crucial. Les biens bien situés et bien entretenus tirent mieux leur épingle du jeu. Si vous investissez. Les rendements sont corrects et la demande locative reste solide, mais la sélection des quartiers est déterminante pour sécuriser l’investissement.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements