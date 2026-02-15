Prix de l’immobilier à Saint-Étienne : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Saint-Étienne ? Découvrez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de la Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes, Saint-Étienne est l’un des marchés immobiliers les plus accessibles parmi les grandes villes françaises. Ville universitaire et industrielle en reconversion, elle attire depuis plusieurs années une clientèle d’investisseurs en quête de rendement, mais aussi des accédants à la propriété bénéficiant de prix bas.

Vous êtes propriétaire à Saint-Étienne ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ?

MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier stéphanois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier parmi les plus abordables de France

À Saint-Étienne, le prix moyen des appartements s’établit à 1 249 €/m², un niveau extrêmement bas pour une grande ville de plus de 170 000 habitants.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 2 059 €/m², traduisant un différentiel important entre habitat collectif et individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 339 €/m², confirmant le positionnement ultra-accessible du marché stéphanois.

Appartements : une dynamique positive sur un an

Le marché des appartements affiche une évolution contrastée. À court terme, les prix progressent légèrement (+0,4 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–1,3 %).

Sur un an, en revanche, la hausse est nette (+5,0 %), avant une légère correction à moyen terme (–1,9 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste solide (+12,3 %), confirmant un rattrapage progressif après des années de stagnation.

Maisons : une progression mesurée

Le segment des maisons suit une trajectoire similaire. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,8 % sur un mois, –1,0 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +6,3 %, avant une stabilisation à moyen terme (–0,9 % sur trois ans) et une progression significative sur cinq ans (+12,5 %). La maison reste un produit recherché dans un marché où les prix restent très contenus.

Un marché fortement orienté investissement

À Saint-Étienne, la structure du parc et le niveau de prix favorisent l’investissement locatif. Les appartements constituent le cœur du marché, portés par une population étudiante importante et une demande locative soutenue.

Les écarts de prix restent marqués selon les quartiers, avec une meilleure tenue des secteurs centraux et proches des pôles universitaires.

Des loyers stables et des rendements élevés

Le marché locatif stéphanois affiche des loyers relativement homogènes. Les appartements se louent en moyenne 11,9 €/m², contre 11,4 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,9 €/m².

Compte tenu des faibles prix d’achat, les rendements locatifs figurent parmi les plus élevés de France, attirant une clientèle d’investisseurs avertis.

Combien coûte un T2 à Saint-Étienne ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 249 €/m² × 40 m² ≈ 49 960 €

Loyer mensuel estimatif : 11,9 €/m² × 40 m² ≈ 476 €

Rendement locatif brut : 11,4 % sur 12 mois.

Un niveau de rendement exceptionnel, reflet d’un marché à très faible valorisation.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les spécificités du marché stéphanois.

Les résidences secondaires représentent 2,2 % des logements, confirmant un marché très majoritairement résidentiel. Le taux de logements vacants atteint 12,3 %, traduisant une offre relativement abondante sur certains segments.

La part de propriétaires occupants s’élève à 40 %, tandis que le revenu médian, établi à 27 076 € (Insee 2023), reste inférieur à la moyenne nationale, cohérent avec les niveaux de prix observés.

Les délais de vente moyens s’établissent à 74 jours, contre 63 jours un an plus tôt, signalant un marché un peu plus lent qu’en 2025.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee.

Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

