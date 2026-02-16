Nomination : Catella Residential nomme Alexandre Chambault associé

Catella Residential annonce la nomination d’Alexandre Chambault comme associé. Directeur commercial VEFA depuis plus de dix ans, il a structuré la vente au détail du groupe en Île-de-France et en régions.

Catella Residential annonce la nomination d’Alexandre Chambault en tant qu’associé. Directeur commercial depuis plus de dix ans, il a piloté le développement de l’activité VEFA du groupe en Île-de-France et en régions, dans un marché en profonde mutation.

Une nomination dans la continuité d’un parcours interne

Catella Residential officialise la nomination d’Alexandre Chambault en tant qu’associé, une évolution qui s’inscrit dans la continuité de son parcours au sein du groupe. Diplômé d’un Master 2 de l’école de commerce IFAG, il rejoint Catella Residential en 2012 comme chef des ventes avant de prendre rapidement la direction commerciale VEFA.

Depuis plus de treize ans, Alexandre Chambault définit et pilote le développement de l’activité de vente au détail, en Île-de-France comme en régions. Il est aujourd’hui responsable d’une équipe de 35 collaborateurs et intervient sur la stratégie commerciale des programmes confiés par les promoteurs partenaires.

La VEFA, pilier du développement de Catella Residential

L’activité de vente en l’état futur d’achèvement constitue l’un des moteurs de la croissance de Catella Residential. Depuis 2019, près de 7 500 logements ont été vendus en lot par lot, avec une moyenne annuelle de 1 200 lots commercialisés.

Ces volumes permettent à l’entreprise de s’imposer comme un acteur de référence sur le marché francilien de la vente au détail en VEFA, dans un contexte où le secteur s’est fortement structuré et professionnalisé au cours des quinze dernières années

Une expertise tournée vers l’accompagnement des promoteurs

La stratégie de Catella Residential repose sur un accompagnement des promoteurs dès les premières étapes des projets immobiliers. Les équipes interviennent en amont, du développement foncier à la conception des programmes, en passant par le permis de construire, le pricing et la définition des scénarios de commercialisation.

Cette approche s’appuie sur une équipe de plus de 25 vendeurs et sur une plateforme de prescription développée en interne, devenue un outil de référence pour près de 2 000 partenaires. Le groupe mobilise également des expertises complémentaires, notamment via ses équipes Capital Market et Catella Patrimoine, spécialisées dans les produits d’investissement comme le démembrement.

Diversification des opérations et ancrage territorial renforcé

Catella Residential élargit également le champ des produits commercialisés. Le lancement récent de l’opération Batignolles Campus, une résidence étudiante en LMNP située dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, illustre cette volonté de diversification, menée avec Odalys et le groupe Duval.

Dans un marché jugé toujours exigeant, le groupe affiche l’ambition de poursuivre son développement. Deux ouvertures de bureaux sont ainsi prévues à Marseille et à Nantes afin de renforcer son implantation territoriale et d’accompagner la croissance de son portefeuille de clients promoteurs.

« La nomination d’Alexandre Chambault comme associé est une évidence. Depuis plus de dix ans, il est l’un des piliers du développement de Catella et de notre succès sur le marché de la vente au détail », souligne Paul Cayla, président de Catella Residential.

De son côté, Alexandre Chambault évoque « une aventure collective et un engagement de long terme », et affirme la volonté de continuer à innover et à accompagner les promoteurs sur l’ensemble du territoire, quels que soient les types de produits.

