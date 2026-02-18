Réseau immobilier : Orpi lance une campagne pour soutenir le Mandat OrpiMax, son mandat sans engagement

Le réseau immobilier Orpi dévoile une campagne nationale pour soutenir le déploiement de son mandat sans engagement : le Mandat OrpiMax.

Après avoir lancé en janvier dernier dans l’ensemble de ses 1250 agences le Mandat OrpiMax (MOM), son mandat exclusif sans engagement, Orpi lance une campagne pour le faire connaître auprès des vendeurs.

Concrètement, alors qu’un client devait auparavant attendre 3 mois minimum pour dénoncer l’exclusivité de son mandat, il peut désormais décider quand il le souhaite de retirer l’exclusivité de son bien. Cette flexibilité ne se fait pas au détriment de la qualité : le vendeur bénéficie d’une estimation fiable, d’un accompagnement complet jusqu’à la remise des clés et d’un panel de services (suivi personnalisé, reporting, visites virtuelles, conciergerie).

Newsletter MySweetimmo

Une campagne 360°

Pour accompagner ce lancement, Orpi déploie une campagne de communication 360° en collaboration avec l’agence Socialy. Celle-ci s’articule en 2 leviers complémentaires :

Une campagne TV nationale, dès le 17 février 2026

Un dispositif digital complet sur les réseaux sociaux d’Orpi sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn) pour prolonger le message, avec des contenus pédagogiques, des témoignages pour expliquer concrètement le fonctionnement du mandat et répondre à toutes les questions de ses clients actuels ou potentiels.

À lire aussi Agent immobilier : La FNAIM lance son callbot juridique dédié à ses adhérents

Orpi veut bousculer les codes du secteur

Pour construire cette campagne, Orpi a fait appel à ses propres conseillers et membres du réseau, afin d’incarner authentiquement la vision du Mandat OrpiMax et de créer une cohérence entre la prise de parole nationale et l’expérience vécue sur le terrain.



L’objectif est triple : installer cette innovation et en faire une norme dans les parcours immobilier, toucher massivement les vendeurs potentiels et affirmer le positionnement d’Orpi comme acteur qui innove et bouscule les codes du secteur.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements