Réseau immobilier : Orpi lance une campagne pour soutenir le Mandat OrpiMax, son mandat sans engagement
Le réseau immobilier Orpi dévoile une campagne nationale pour soutenir le déploiement de son mandat sans engagement : le Mandat OrpiMax.
Après avoir lancé en janvier dernier dans l’ensemble de ses 1250 agences le Mandat OrpiMax (MOM), son mandat exclusif sans engagement, Orpi lance une campagne pour le faire connaître auprès des vendeurs.
Concrètement, alors qu’un client devait auparavant attendre 3 mois minimum pour dénoncer l’exclusivité de son mandat, il peut désormais décider quand il le souhaite de retirer l’exclusivité de son bien. Cette flexibilité ne se fait pas au détriment de la qualité : le vendeur bénéficie d’une estimation fiable, d’un accompagnement complet jusqu’à la remise des clés et d’un panel de services (suivi personnalisé, reporting, visites virtuelles, conciergerie).
Une campagne 360°
Pour accompagner ce lancement, Orpi déploie une campagne de communication 360° en collaboration avec l’agence Socialy. Celle-ci s’articule en 2 leviers complémentaires :
- Une campagne TV nationale, dès le 17 février 2026
- Un dispositif digital complet sur les réseaux sociaux d’Orpi sur Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn) pour prolonger le message, avec des contenus pédagogiques, des témoignages pour expliquer concrètement le fonctionnement du mandat et répondre à toutes les questions de ses clients actuels ou potentiels.
Orpi veut bousculer les codes du secteur
Pour construire cette campagne, Orpi a fait appel à ses propres conseillers et membres du réseau, afin d’incarner authentiquement la vision du Mandat OrpiMax et de créer une cohérence entre la prise de parole nationale et l’expérience vécue sur le terrain.
L’objectif est triple : installer cette innovation et en faire une norme dans les parcours immobilier, toucher massivement les vendeurs potentiels et affirmer le positionnement d’Orpi comme acteur qui innove et bouscule les codes du secteur.