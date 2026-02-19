Immobilier : La Boîte Immo s’offre Opinion System, spécialiste des avis clients

La Boîte Immo annonce l’acquisition d’Opinion System, organisme indépendant de sondage spécialisé dans les avis clients. L’ambition d’Olivier Bugette, son fondateur ? « Bâtir une plateforme globale pour les professionnels de l’immobilier, capable de les accompagner sur toute la chaîne de valeur ».

L’acquisition d’Opinion System marque une nouvelle étape dans le développement de La Boîte Immo, spécialiste des solutions digitales pour les professionnels de l’immobilier, qui franchit, à cette occasion, deux caps symboliques : celui des effectifs, passant de 210 collaborateurs en 2025 à 270 en 2026, et celui du chiffre d’affaires, qui progresse de 25 à 30 millions d’euros sur la même période. Cette opération stratégique s’inscrit dans la volonté du Groupe de construire un écosystème complet au service de la performance, de la transparence et de la crédibilité des agences immobilières.

Avec cette nouvelle dimension, La Boîte Immo accède également au statut d’ETI, confirmant son changement d’échelle et son ambition sur le marché français des solutions digitales dédiées à l’immobilier.

« L’immobilier est un métier de confiance. Les avis clients ne sont plus un sujet marketing accessoire : ils deviennent un actif stratégique pour les agences. Avec Opinion System, nous intégrons une brique essentielle de cette chaîne de confiance. Notre ambition est de bâtir une plateforme globale pour les professionnels de l’immobilier, capable de les accompagner sur toute la chaîne de valeur« , précise Olivier Bugette, fondateur de La Boîte Immo.

Un rapprochement naturel autour de la confiance et de la performance

Le rapprochement des deux structures repose sur une vision commune : placer la confiance, la transparence et la qualité de service au cœur de la relation entre agents immobiliers, vendeurs et acquéreurs.

Depuis sa création, La Boîte Immo développe des solutions permettant aux professionnels de l’immobilier de mieux travailler, mieux convertir et mieux servir leurs clients. Le Groupe accompagne aujourd’hui plus de 10 000 agences immobilières, toutes prestations confondues, à travers un écosystème intégré comprenant notamment son logiciel de transaction Hektor, sa solution de gestion locative Oskar, ses outils marketing, son organisme de formation Akadémie et sa plateforme collaborative Interkab.

De son côté, Opinion System s’est imposé comme le spécialiste des avis clients certifiés dans l’immobilier, en devenant un acteur clé de la preuve de satisfaction client et de la e-réputation des agences.

Une offre de valeur renforcée pour les agences

Grâce à cette acquisition, les clients de La Boîte Immo bénéficieront progressivement :

d’une meilleure intégration des avis clients dans les parcours digitaux,

d’outils de réassurance commerciale plus puissants pour la prise de mandat,

d’une valorisation accrue de la satisfaction client comme levier business.

« L’objectif est clair : aider les agences à transformer leur qualité de service en avantage concurrentiel mesurable », ajoute Olivier Bugette.

Une ambition assumée pour Opinion System

Opinion System conserve son expertise, ses équipes et son savoir-faire. La Boîte Immo souhaite s’appuyer sur la force de la marque et sur l’expérience de ses équipes pour poursuivre son développement.

Cette opération vise à accélérer la croissance d’Opinion System, tout en lui donnant accès à la puissance technologique et commerciale du groupe.

«Cette alliance va nous permettre d’accélérer le déploiement de la marque et de continuer à porter haut notre exigence en matière de satisfaction client et de transparence« , conclut Jean-David Lépineux, fondateur d’Opinion System.

