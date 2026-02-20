Prix de l’immobilier à Angoulême : Les clés du marché en février 2026

Découvrez le point complet sur le marché immobilier à Angoulême avec les prix de vente, les loyers et les indicateurs clés au 1er février 2026.

Située dans le département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine, Angoulême est une ville moyenne au positionnement singulier, marquée par son rôle culturel, universitaire et administratif. Son marché immobilier se caractérise par des prix accessibles, une part importante de maisons et un intérêt soutenu pour l’investissement locatif.

Les derniers indicateurs traduisent un marché relativement stable, avec des ajustements modérés à court et moyen terme, mais une progression nette sur le long terme. Analyse détaillée à partir des chiffres arrêtés au 1er février 2026.

Vous êtes propriétaire à Angoulême ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage clair et structuré des tendances du marché immobilier à Angoulême, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible, favorable aux projets résidentiels et locatifs

À Angoulême, le prix moyen des appartements s’établit à 1 684 €/m², un niveau attractif pour une ville-centre régionale. Cette accessibilité soutient la demande des primo-accédants comme des investisseurs.

Sur le segment des maisons, le prix moyen atteint 1 864 €/m², confirmant un marché encore très abordable. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 765 €/m², positionnant Angoulême parmi les villes accessibles de la série.

Appartements : une stabilité relative après la phase de rattrapage

Le marché des appartements connaît quelques ajustements à court terme. Les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –1,5 % sur trois mois, traduisant une phase de stabilisation.

Sur un an, la baisse atteint –1,2 %, et la tendance reste légèrement négative sur trois ans (–1,7 %). En revanche, le bilan sur cinq ans demeure nettement positif, avec une hausse de +15,0 %, illustrant un rattrapage progressif après une longue période de prix bas.

Maisons : une correction plus marquée à moyen terme

Le marché des maisons apparaît plus heurté. À court terme, les prix reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,1 % sur trois mois. Sur un an, la baisse atteint –2,9 %, traduisant un ajustement plus sensible.

Sur trois ans, le recul est marqué (–7,2 %), avant un redressement observé sur cinq ans (+6,6 %). Ces évolutions confirment un marché plus cyclique, mais qui reste attractif à long terme compte tenu des niveaux de prix.

Des écarts de prix selon la typologie des biens

À Angoulême, la typologie du logement influence fortement les stratégies d’achat. Les petites surfaces, notamment les T2, sont recherchées par les investisseurs, séduits par un faible ticket d’entrée et des rendements élevés.

Les maisons familiales, majoritaires dans le parc (43 %), offrent des prix contenus et constituent une option privilégiée pour les ménages souhaitant s’installer durablement.

Des loyers accessibles, mais une vacance à intégrer

Le marché locatif angoumoisin reste abordable. Les appartements se louent en moyenne 12,2 €/m², contre 11,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,0 €/m².

Avec un taux de vacance de 11,1 %, le marché locatif impose une vigilance particulière dans la sélection des biens, notamment hors des secteurs les plus centraux.

Combien coûte un T2 à Angoulême ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 684 €/m² × 40 m² ≈ 67 360 €

: 1 684 €/m² × 40 m² ≈ 67 360 € Loyer mensuel estimatif : 12,2 €/m² × 40 m² ≈ 488 €

: 12,2 €/m² × 40 m² ≈ 488 € Rendement locatif brut : 8,7 % sur 12 mois.

Un rendement élevé, attractif pour les investisseurs, sous réserve d’une gestion attentive de la vacance.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché angoumoisin. Ces indicateurs, par nature stables dans le temps, permettent de contextualiser les évolutions de prix observées au 1er février 2026.

Les résidences secondaires représentent 2,3 % des logements, confirmant un marché essentiellement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 35 %, traduisant une mobilité résidentielle relativement élevée.

Le revenu médian, établi à 28 775 € (Insee 2023), reste modéré, ce qui explique la sensibilité du marché aux ajustements économiques.

Les Conseils de MySweetImmo Si vous achetez. Angoulême offre des opportunités intéressantes pour accéder à la propriété à un coût maîtrisé, aussi bien pour un projet résidentiel que locatif. Si vous vendez. Dans un marché plus sélectif, le positionnement au juste prix est essentiel, notamment sur le segment des maisons, plus exposé aux ajustements récents. Si vous investissez. Les rendements locatifs sont élevés, mais la vacance impose une sélection rigoureuse des biens et des emplacements pour sécuriser la rentabilité.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

