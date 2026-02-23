Portail immobilier : Bien’ici lance une campagne nationale après une année record
Fort d’une année 2025 record et d’un mois de janvier 2026 historique, Bien’ici profite de cette dynamique exceptionnelle pour dévoiler sa toute nouvelle campagne de publicité nationale.
- Bien’ici a enregistré 220 millions de visites en 2025, soit une hausse de 14 % sur un an.
- La plateforme a comptabilisé 20,7 millions de visites en janvier 2026, en progression de 10 % par rapport à l’an dernier.
- La campagne Bien’ici comprend un film principal et trois vidéos dédiées à l’innovation, à la fiabilité des annonces et aux exclusivités.
Après une année 2025 marquée par une forte hausse de son audience, Bien’ici investit dans une campagne publicitaire nationale en 2026. Le portail immobilier veut mettre en avant ses outils technologiques et son modèle réservé aux professionnels.
Des audiences en forte hausse
Bien’ici revendique une année 2025 historique. Le portail indique avoir totalisé 220 millions de visites, soit une progression de 14 % en un an.
La tendance se poursuit en 2026. En janvier, la plateforme affirme avoir enregistré 20,7 millions de visites, en hausse de 10 % sur un an.
Ces chiffres interviennent dans un contexte de reprise progressive du marché immobilier, marqué par un retour des acheteurs et une activité plus soutenue.
Une campagne nationale pour renforcer sa visibilité
Fort de ces résultats, Bien’ici lance une campagne publicitaire à l’échelle nationale. L’objectif est clair : rappeler ce qui distingue la plateforme dans un marché très concurrentiel.
La campagne repose sur un film principal, complété par trois vidéos thématiques. Chacune met en avant un point fort du portail.
La première insiste sur la carte 3D interactive. Cet outil permet de visualiser précisément l’emplacement d’un bien et son environnement immédiat, comme les écoles, les transports ou les commerces.
La deuxième vidéo met en avant le modèle « 100 % professionnel ». Concrètement, seules des agences et des professionnels de l’immobilier publient des annonces sur Bien’ici. Les particuliers ne peuvent pas y déposer d’annonces.
La troisième rappelle que 30 % des annonces diffusées sur le portail sont proposées en exclusivité.
Une nouvelle impulsion marketing en 2026
Cette campagne a été lancée à l’initiative de François Tastet, récemment nommé Directeur Marketing & Communication de Bien’ici. Il souhaite remettre en avant les spécificités du portail et sa signature : « Projetez-vous. Vraiment. »
David Benbassat, Président de Bien’ici, assume ce choix stratégique. « Nos excellents résultats en ce début d’année nous donnent l’élan nécessaire pour porter ce nouveau message au plus haut », déclare-t-il. « Cette campagne n’est pas seulement une vitrine ; c’est la démonstration concrète de notre mission : offrir une expérience de recherche inégalée tout en protégeant les intérêts des professionnels », ajoute-t-il.
Avec cette campagne, Bien’ici cherche à consolider sa place parmi les principaux portails immobiliers en France et à attirer davantage d’acheteurs et de locataires sur sa plateforme.