Gestion locative : « Depuis 30 ans, Locagestion défend les revenus récurrents pour les agences », François Moerlen

À l’occasion de ses 30 ans, Locagestion rappelle le rôle de la gestion locative dans la diversification des revenus des agences immobilières.

Le ralentissement du marché immobilier oblige de nombreuses agences à revoir leur modèle économique. Dans ce contexte, la gestion locative revient au centre des stratégies de diversification, avec la promesse de revenus plus réguliers et moins dépendants du volume de transactions.

C’est dans ce contexte que Locagestion célèbre ses 30 ans d’activité. L’entreprise, spécialisée dans la gestion locative externalisée, met en avant un modèle destiné aux professionnels qui souhaitent développer cette activité sans créer de structure interne dédiée.

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La gestion locative, un revenu moins dépendant des ventes

Depuis plusieurs mois, le recul du nombre de transactions pousse les agences immobilières à chercher des relais de croissance plus stables. La gestion locative attire de plus en plus d’acteurs du secteur en raison de revenus récurrents et d’une activité moins exposée aux cycles du marché.

Locagestion propose justement aux agences d’externaliser cette activité. L’objectif affiché est de leur permettre de gérer des mandats locatifs sans mobiliser de nouvelles ressources opérationnelles.

L’entreprise met notamment en avant plusieurs bénéfices pour les agences partenaires : diversification des revenus, gain de temps opérationnel et sécurisation de la gestion administrative des biens.

Dans un marché où de nombreuses agences restent très dépendantes des ventes, cette stratégie de diversification gagne du terrain.

Locagestion revendique 30 ans d’accompagnement des professionnels

Créée il y a 30 ans, Locagestion explique avoir accompagné les évolutions du marché locatif et des obligations réglementaires qui encadrent le secteur.

François Moerlen, fondateur de l’entreprise, résume ainsi le positionnement de la société : « Depuis 30 ans, notre mission est restée la même : simplifier la gestion locative pour les professionnels et sécuriser les revenus des propriétaires. »

Il ajoute : « Nous avons vu le marché évoluer, se transformer, mais une réalité s’impose aujourd’hui : les agences doivent diversifier leurs activités pour sécuriser leur développement. La gestion locative est devenue un levier stratégique, et notre rôle est de permettre à nos partenaires d’en tirer pleinement parti. »

Au-delà du discours anniversaire, cette prise de parole illustre une tendance plus large dans l’immobilier : la recherche de modèles économiques moins dépendants des volumes de ventes.

Un modèle aussi tourné vers les propriétaires bailleurs

Locagestion s’adresse également aux propriétaires bailleurs avec une offre couvrant la gestion administrative, comptable et technique des biens.

L’entreprise évoque aussi un accompagnement sur les sujets fiscaux et l’optimisation des revenus locatifs, dans un contexte où les règles liées à la location évoluent régulièrement.

À l’occasion de ses 30 ans, la société indique vouloir poursuivre le développement de ses outils digitaux et renforcer son réseau de partenaires professionnels.

Pour de nombreuses agences immobilières, la gestion locative apparaît désormais comme une activité complémentaire capable d’apporter davantage de stabilité dans un marché plus incertain.

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