Crédit immobilier : Le léger recul des taux redonne du pouvoir d’achat aux emprunteurs

En février 2026, les taux de crédit se sont stabilisés et ont même reculé légèrement selon CAFPI, redonnant ainsi un peu de pouvoir d’achat aux emprunteurs.

Après des hausses très mesurées, les taux sont restés stables en février, tout en bénéficiant de la baisse effectuée par certains établissements, pour capter la clientèle, notamment primo-accédante.

Cette stabilité des taux bénéficie également de l’adoption du budget de l’Etat, qui a rassuré les marchés financiers, et de la baisse de l’OAT 10 ans, repassée sous les 3,40% depuis le milieu du mois de février. Elle devrait se poursuivre dans les prochains mois, sauf nouvel aléa économique.

Newsletter MySweetimmo

Première légère baisse de l’année

Le léger recul observé sur les taux dans certains établissements en février a permis à CAFPI d’obtenir en moyenne pour ses clients des taux de :

3,13 % sur 15 ans (-5 centièmes par rapport à janvier 2026)

(-5 centièmes par rapport à janvier 2026) 3,26 % sur 20 ans (-1 centième)

(-1 centième) 3,41 % sur 25 ans (+2 centièmes).

Les meilleurs profils profitent également de cette faible baisse, avec des différences pouvant atteindre jusqu’à 15 centièmes d’écart par rapport au mois précédent. En février, ces acquéreurs ont ainsi pu bénéficier de taux, pouvant atteindre :

2,80 % sur 15 ans (-15 centièmes)

(-15 centièmes) 3,00 % sur 20 ans (-5 centièmes)

(-5 centièmes) 3,15 % sur 25 ans (égal)

Une reprise qui se confirme

Aujourd’hui le marché est porté par les primo-accédants, qui représentent près d’un emprunteur sur deux, selon le Haut Conseil de stabilité financière.

Les banques jouent pleinement leur rôle auprès de ces accédants en proposant comme l’an dernier de nombreuses offres dédiées (prêts complémentaires à taux zéro ou fortement bonifiés, des enveloppes “coup de pouce”…).

À lire aussi Crédit immobilier : Vers une baisse des taux au printemps ?

Les banques en pilotage au plus prêt du terrain

Les banques aujourd’hui ajustent leur stratégie commerciale au plus près des réalités du marché. Ainsi certains établissements ont choisi de procéder à un léger recul de leurs taux, afin de revenir dans la course concurrentielle avec les autres établissements, quand d’autres les ont laissés inchangés, voire les ont augmentés afin de retrouver un peu de marge.

Les banques, qui veulent continuer à distribuer du crédit, notamment en prévision du printemps de l’Habitat, devraient donc maintenir leurs taux plus ou moins stables durant les prochains mois, d’autant que certains établissements sont prêts à faire des efforts sur leurs conditions de crédit en contrepartie d’une relation commerciale globale rentable sur le long terme.

Léger regain de pouvoir d’achat immobilier

Ce léger recul des taux en février permet mécaniquement au pouvoir d’achat immobilier de s’améliorer de quelques centimètres carrés. Ainsi, pour une mensualité de 1 000 € sur 25 ans aux taux moyens obtenus par CAFPI, les Lyonnais peuvent espérer 0,35 m² supplémentaire par rapport à janvier et les Marseillais 0,25 m².

Cependant, avec la hausse des prix (+1,9% en un an à Paris selon PAP par exemple), certaines villes restent avec un pouvoir d’achat immobilier en retrait à l’instar de Lille (-0,37 m²) ou Reims (-1,55 m²).

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements