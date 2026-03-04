Réseau immobilier : Nestenn obtient la certification Great Place to Work® 2026
Nestenn obtient la certification Great Place to Work 2026. Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du réseau immobilier, souligne que 96 % des collaborateurs se disent fiers de travailler pour l’enseigne.
Le réseau d’agences immobilières Nestenn vient d’obtenir la certification Great Place To Work® 2026, délivrée sur la base d’une enquête anonyme menée auprès de l’ensemble des collaborateurs. Les résultats traduisent un niveau de confiance et d’engagement élevé au sein du réseau.
Des résultats portés par la parole des collaborateurs
La certification Great Place to Work® repose sur le Trust Index©, un questionnaire confidentiel administré à l’ensemble des salariés d’une organisation. Chez Nestenn, les résultats dépassent largement le seuil requis pour l’obtention de la certification (65 % de réponses positives en France), avec des scores compris entre 89 % et 93 % sur les cinq dimensions évaluées : crédibilité du management (91 %), respect (89 %), équité (90 %), fierté (93 %) et convivialité (93 %).
Parmi les indicateurs les plus significatifs, 96 % des collaborateurs se disent fiers de déclarer qu’ils travaillent pour Nestenn, 97 % partagent les valeurs de la franchise et 97 % considèrent que leurs clients bénéficient d’un service de qualité « excellente ». Le réseau obtient également des scores proches du maximum en matière de non-discrimination – 98 % à 99 % selon les critères – et d’accueil des nouveaux collaborateurs (97 %).
« Cette certification repose sur ce que nos collaborateurs disent de leur quotidien, pas sur ce que nous en disons nous-mêmes. C’est ce qui lui donne sa valeur. Quand 96 % de vos équipes se déclarent fières de leur enseigne, c’est un indicateur que la culture d’entreprise que nous avons construite depuis la création de Nestenn produit ses effets concrets », souligne Delphine Rouxel, présidente et co-fondatrice du groupe Nestenn.
L’engagement interne comme levier de la satisfaction client
Dans un secteur immobilier où la relation de confiance avec le client est déterminante, Nestenn considère que la qualité de l’environnement de travail a un impact direct sur la qualité du service rendu. Le fait que 97 % des collaborateurs estiment délivrer un service « excellent » et que 91 % recommanderaient l’entreprise à leurs proches conforte cette approche.
« La certification Great Place to Work® n’est pas un aboutissement, c’est un outil de pilotage. Elle nous donne une photographie précise de ce qui fonctionne et de ce qui reste à améliorer. Nous allons nous appuyer sur ces résultats pour renforcer notre accompagnement managérial et adapter nos dispositifs de formation, qui recueillent déjà 90 % de satisfaction », précise Romain Odano, directeur réseau de Nestenn.