Immobilier : Banque Populaire et Caisse d’Epargne achètent le portail d’annonces ÊtreProprio
Banque Populaire et Caisse d’Épargne achètent le portail immobilier ÊtreProprio. Les deux réseaux du groupe BPCE veulent intégrer la recherche de logement, le financement et l’accompagnement aux travaux directement dans leur application bancaire.
La recherche de logement arrive dans les applications bancaires
Banque Populaire et Caisse d’Épargne franchissent une nouvelle étape dans leur stratégie immobilière. Les deux réseaux du groupe BPCE annoncent l’acquisition du portail d’annonces immobilières ÊtreProprio.
L’objectif est d’intégrer la recherche de logement directement dans les services bancaires en ligne. Les clients pourront consulter des annonces immobilières depuis leur espace ou leur application mobile.
Ils pourront également contacter le professionnel chargé de la vente et commencer à préparer le financement de leur projet immobilier auprès de leur banque.
L’idée est de regrouper plusieurs étapes du parcours immobilier dans un seul outil.
750 000 annonces issues de 17 000 agences
Le portail ÊtreProprio revendique plus de 750 000 annonces de logements anciens, présentées comme l’une des offres les plus larges du marché.
Ces annonces sont diffusées par 17 000 agences immobilières, soit environ deux agences sur trois en France.
La plateforme couvre l’ensemble du territoire, des grandes métropoles aux zones rurales. Elle met en relation les différents acteurs de la transaction immobilière : acheteurs, vendeurs et professionnels locaux.
Au-delà des annonces, le portail permet aussi d’identifier des intervenants utiles dans un projet immobilier, comme des artisans, architectes ou cuisinistes.
L’immobilier devient un axe stratégique pour BPCE
Cette opération s’inscrit dans la stratégie immobilière du groupe BPCE et dans sa ligne d’activité dédiée au logement.
Le groupe indique vouloir intervenir sur l’ensemble du parcours immobilier, depuis la recherche d’un bien jusqu’à son financement.
Banque Populaire et Caisse d’Épargne mettent en avant leur poids dans le crédit immobilier. Selon le groupe, plus d’un crédit immobilier sur quatre accordé chaque année en France provient de l’un de ses réseaux.
BPCE affiche par ailleurs l’objectif de devenir le leader de l’accès au logement pour tous d’ici 2030.
Vers un parcours immobilier intégré
Avec l’intégration du portail ÊtreProprio, les clients peuvent désormais commencer leur recherche de logement tout en préparant les aspects financiers de leur projet.
À terme, les applications bancaires devraient aussi permettre d’accéder aux services proposés par plus de 1 000 partenaires locaux, notamment pour les travaux ou la rénovation énergétique.
L’objectif est de couvrir les principales étapes d’un projet immobilier, de la recherche du bien jusqu’à sa concrétisation.