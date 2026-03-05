Immobilier : Banque Populaire et Caisse d’Epargne achètent le portail d’annonces ÊtreProprio

Banque Populaire et Caisse d’Épargne achètent le portail immobilier ÊtreProprio. Les deux réseaux du groupe BPCE veulent intégrer la recherche de logement, le financement et l’accompagnement aux travaux directement dans leur application bancaire.

Banque Populaire et Caisse d’Épargne annoncent l’acquisition du portail d’annonces immobilières ÊtreProprio. L’objectif est de permettre à leurs clients de rechercher un logement, contacter une agence et préparer leur financement directement depuis leur application bancaire.

Newsletter MySweetimmo

La recherche de logement arrive dans les applications bancaires

Banque Populaire et Caisse d’Épargne franchissent une nouvelle étape dans leur stratégie immobilière. Les deux réseaux du groupe BPCE annoncent l’acquisition du portail d’annonces immobilières ÊtreProprio.

L’objectif est d’intégrer la recherche de logement directement dans les services bancaires en ligne. Les clients pourront consulter des annonces immobilières depuis leur espace ou leur application mobile.

Ils pourront également contacter le professionnel chargé de la vente et commencer à préparer le financement de leur projet immobilier auprès de leur banque.

L’idée est de regrouper plusieurs étapes du parcours immobilier dans un seul outil.

À lire aussi Logement : Hugues Joubert (AVENTIM) appelle à un plan quinquennal pour relancer la production

750 000 annonces issues de 17 000 agences

Le portail ÊtreProprio revendique plus de 750 000 annonces de logements anciens, présentées comme l’une des offres les plus larges du marché.

Ces annonces sont diffusées par 17 000 agences immobilières, soit environ deux agences sur trois en France.

La plateforme couvre l’ensemble du territoire, des grandes métropoles aux zones rurales. Elle met en relation les différents acteurs de la transaction immobilière : acheteurs, vendeurs et professionnels locaux.

Au-delà des annonces, le portail permet aussi d’identifier des intervenants utiles dans un projet immobilier, comme des artisans, architectes ou cuisinistes.

À lire aussi Guerre en Iran : Les taux des crédits immobiliers pourraient repartir à la hausse

L’immobilier devient un axe stratégique pour BPCE

Cette opération s’inscrit dans la stratégie immobilière du groupe BPCE et dans sa ligne d’activité dédiée au logement.

Le groupe indique vouloir intervenir sur l’ensemble du parcours immobilier, depuis la recherche d’un bien jusqu’à son financement.

Banque Populaire et Caisse d’Épargne mettent en avant leur poids dans le crédit immobilier. Selon le groupe, plus d’un crédit immobilier sur quatre accordé chaque année en France provient de l’un de ses réseaux.

BPCE affiche par ailleurs l’objectif de devenir le leader de l’accès au logement pour tous d’ici 2030.

Vers un parcours immobilier intégré

Avec l’intégration du portail ÊtreProprio, les clients peuvent désormais commencer leur recherche de logement tout en préparant les aspects financiers de leur projet.

À terme, les applications bancaires devraient aussi permettre d’accéder aux services proposés par plus de 1 000 partenaires locaux, notamment pour les travaux ou la rénovation énergétique.

L’objectif est de couvrir les principales étapes d’un projet immobilier, de la recherche du bien jusqu’à sa concrétisation.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements