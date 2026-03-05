Immobilier Miami : Mark Zuckerberg acquiert un manoir à 170 millions de dollars sur l’Île d’Indian Creek
Coldwell Banker annonce une transaction historique sur l’ultra-exclusive Indian Creek Island. Mark Zuckerberg, fondateur de Meta, y a acquis une propriété pour 170 millions de dollars, établissant un nouveau record absolu pour une vente résidentielle en Floride.
Indian Creek est un îlot situé entre Miami et Miami Beach dans la baie de Biscayne. C’est l’un des lieux résidentiels les plus exclusifs au monde !
L’arrivée de Mark Zuckerberg, qui rejoint des voisins emblématiques tels que Jeff Bezos, Tom Brady, Carl Icahn, Ivanka Trump, Jared Kushner, Julio Iglesias ou encore Adriana Lima, transforme définitivement cette enclave en quartier général stratégique de l’élite technologique et mondiale, séduite par la sécurité absolue et les avantages fiscaux de la Floride.
Le « Bunker des Milliardaires » : une île ultra-sécurisée
Souvent surnommée le « Billionaire Bunker », cette petite île privée abrite l’Indian Creek Country Club, un parcours de golf privé entouré de vastes propriétés en front de mer. Ce qui rend Indian Creek unique est son niveau inégalé d’exclusivité et de sécurité.
L’île n’est accessible que par un unique pont reliant Surfside, strictement protégé par un poste de garde. La communauté dispose de son propre service de police, assurant des patrouilles 24h/24 et 7j/7, aussi bien sur terre que sur les eaux entourant l’île.
« Nous assistons à un basculement historique : pour la première fois, le code postal le plus cher des États-Unis n’est plus en Californie, mais à Miami, sur Fisher Island. Cette vente à Indian Creek n’est pas un cas isolé ; dans un contexte géopolitique incertain, particulièrement aggravé par le conflit iranien, c’est la confirmation que Miami est devenue la nouvelle capitale mondiale des grandes fortunes », précise Laurent Demeure, CEO de Coldwell Banker Europa Realty.
Le réseau Coldwell Banker à la manoeuvre
Cette nouvelle transaction, menée par le réseau mondial Coldwell Banker, a été orchestrée par The Jills Zeder Group, l’une des familles immobilières les plus influentes et performantes du sud de la Floride, étroitement affiliée à la marque.
« Cette vente à 170 millions de dollars établit une nouvelle référence pour l’immobilier résidentiel à Miami. Elle reflète la demande extraordinaire que nous observons sur le marché du luxe, tant de la part d’acheteurs nationaux qu’ internationaux. Miami s’est rapidement imposée comme une destination mondiale pour les capitaux, portée par une combinaison unique d’opportunités d’affaires, d’art de vivre et d’avantages fiscau», ajoute Danny Hertzberg, Associé Senior.