Immobilier Rennes : 515 logements vont sortir de terre pour les jeunes actifs

Face à un marché locatif rennais sous tension, le Groupe Giboire lance trois résidences meublées pour jeunes actifs à Rennes et Cesson-Sévigné. Au total, 515 logements doivent être livrés entre l’été 2028 et le second semestre 2029.

La tension sur le marché locatif rennais continue de compliquer l’installation des étudiants et des jeunes actifs. Dans ce contexte, le Groupe Giboire annonce le lancement de trois résidences dédiées à cette population, représentant au total 515 logements meublés répartis entre Rennes et Cesson-Sévigné.

Les premiers programmes ont été commercialisés fin mai 2026. Les livraisons sont attendues entre l’été 2028 et le second semestre 2029.

« Le marché locatif rennais, comme dans de nombreuses métropoles, est sous tension, et les jeunes actifs en font les frais au quotidien : trop de logements inadaptés, trop de contraintes à l’installation, trop de temps perdu à chercher ce qui devrait aller de soi. Avec 515 logements à venir sur Rennes Métropole, nous prenons notre part de responsabilité dans ce défi collectif. Mais notre ambition va plus loin que le chiffre : nous voulons que ces résidences soient un tremplin, un endroit où l’on pose ses valises le jour J, où les services sont déjà là, et où l’on peut se concentrer sur l’essentiel, c’est-à-dire construire sa vie professionnelle et personnelle. Pour nous le logement n’est pas une fin en soi : c’est la condition de l’attractivité du territoire, et nous le concevons comme tel », explique François Giboire, directeur général du Groupe Giboire.

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Trois résidences pour couvrir les besoins de Rennes Métropole

Les trois opérations ont été implantées à proximité de pôles universitaires, de zones d’emploi et des principaux axes de transport de l’agglomération.

La résidence LIV PARC comprendra 151 logements dans le secteur nord de Rennes, près notamment de Sciences Po Rennes et de l’IFSEC.

À l’ouest, LIV CAMPUS proposera 124 logements ainsi que quatre cellules commerciales à proximité du campus de Villejean, du CHU de Rennes et de l’Institut Agro Rennes-Angers.

Enfin, le programme LIV RIVAGES sera développé à Cesson-Sévigné. Il regroupera 240 logements destinés aux jeunes actifs au sein d’une opération plus large de 408 logements. Le projet intégrera également des logements familiaux, des logements sociaux portés par Espacil, des commerces et des bureaux.

Cette répartition vise à répondre à des besoins identifiés dans plusieurs secteurs de la métropole, où la croissance démographique et l’attractivité économique alimentent la demande locative.

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Des logements meublés avec services intégrés

Les logements, du studio au T2, seront livrés entièrement meublés et équipés afin de permettre une installation rapide des occupants.

Au-delà du logement lui-même, les résidences intégreront plusieurs espaces et services partagés. Selon les programmes, les résidents pourront bénéficier d’espaces de coworking, de salles de sport, d’une cuisine commune, de terrasses végétalisées, d’une laverie connectée et d’un accès WiFi haut débit.

Le Groupe Giboire prévoit également un dispositif de sécurité comprenant un gardien présent quotidiennement ainsi qu’une télésurveillance permanente.

« Être un acteur local historiquement implanté sur le territoire nous donne une compréhension très concrète des besoins liés à l’attractivité de Rennes Métropole. Grâce à la complémentarité des expertises du Groupe Giboire, nous pouvons développer des résidences adaptées aux nouveaux parcours de vie des jeunes actifs, avec une approche à la fois immobilière, servicielle et durable. En plus d’offrir une solution concrète d’hébergement face à la pénurie de logements, nos résidences proposent des logements modernes, dotés de services pensés pour le quotidien des résidents, mais aussi d’un haut niveau de sécurité complété par la présence quotidienne et permanente d’un gardien dédié », souligne Olivier Biancarelli, directeur général du Groupe Giboire.

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Un modèle pensé aussi pour les investisseurs

Le promoteur met également en avant un dispositif de gestion destiné aux investisseurs. Celui-ci comprend la mise en location, la gestion du bien et une garantie contre les loyers impayés.

L’une des particularités du modèle repose sur l’absence de bail commercial, contrairement à certaines résidences services. Les acquéreurs conservent ainsi la liberté d’usage de leur logement et ne sont pas liés à un exploitant unique.

Le Groupe Giboire estime par ailleurs que les charges resteront en grande partie récupérables auprès des locataires. Un argument destiné à préserver l’équilibre économique des investissements dans un marché locatif rennais qui demeure sous tension.

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