Immobilier Marseille : Un habitat partagé pour seniors ouvre près des plages du Prado

Cosima inaugure un nouvel habitat partagé situé dans le quartier du Prado, dans le 8e arrondissement de Marseille, afin de répondre au vieillissement de la population.

Face au vieillissement de la population et au manque de solutions entre maintien à domicile et Ehpad, Cosima ouvre un nouvel habitat partagé à Marseille. Situé dans le quartier du Prado, ce logement collectif peut accueillir huit seniors dans un appartement conçu pour préserver autonomie et vie sociale.

À Marseille, une alternative entre domicile classique et Ehpad

Cosima poursuit son développement en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec l’ouverture d’un nouvel habitat partagé dans le 8ᵉ arrondissement de Marseille.

Situé dans le quartier du Prado, ce domicile peut accueillir huit habitants au sein d’un grand appartement partagé.

Chaque résident dispose d’un espace privatif de 30 à 40 m² avec salle de bain, certains logements pouvant accueillir des couples. L’appartement comprend également des espaces communs, avec cuisine, salle à manger et salon.

Ces lieux partagés permettent aux habitants de prendre leurs repas ensemble et de partager des moments du quotidien, tout en conservant leur espace personnel.

Un espace extérieur accessible à tous complète l’ensemble, à proximité des plages du Prado et des commerces du quartier.

Ce type d’habitat vise les personnes âgées qui ne peuvent plus vivre totalement seules, sans pour autant avoir besoin d’un accueil en établissement médicalisé.

Huit seniors accompagnés au quotidien

Sur place, les habitants bénéficient d’un accompagnement permanent. Une équipe d’auxiliaires de vie assure une présence continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’aider les résidents dans les actes de la vie quotidienne.

Une coordinatrice de l’habitat organise le projet de vie partagée. Elle veille à la dynamique du groupe et coordonne les interventions des professionnels de santé.

Des activités sont également proposées aux habitants, comme des ateliers créatifs, de la gymnastique douce, des jeux de mémoire, des sorties de proximité ou des moments musicaux.

Le domicile travaille en lien avec les professionnels de santé locaux et les services d’aide à domicile, afin d’adapter l’accompagnement aux besoins de chacun.

« L’ouverture de ce nouvel habitat partagé à Marseille illustre notre volonté de proposer une solution concrète et humaine aux seniors du territoire. Nous souhaitons permettre aux personnes âgées de vieillir sereinement, dans un cadre sécurisé, tout en restant pleinement ancrées dans leur quartier et dans la vie locale », précise Maxence Petit, co-fondateur de Cosima.

Une ouverture liée au vieillissement de la population

Cette implantation intervient dans un contexte de vieillissement de la population marseillaise.

La ville compte 877 215 habitants, dont 25 % ont 60 ans ou plus. La population âgée de 75 ans ou plus représente 9,7 % de l’ensemble des habitants.

Ces évolutions démographiques renforcent la recherche de solutions permettant aux personnes âgées de continuer à vivre dans leur quartier tout en bénéficiant d’un accompagnement.

Avec cette ouverture à Marseille, Cosima poursuit son développement national. L’entreprise est déjà implantée dans plusieurs villes françaises, notamment Lourdes, Enghien-les-Bains, Saint-Cloud, Draveil, Bourg-la-Reine et Aix-en-Provence.

